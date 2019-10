© RIPRODUZIONE RISERVATA

Folgorato da(l) Napoli. Si è subito ambientato nel nuovo contesto, gli è bastato davvero poco per adeguarsi. Centroboa statunitense e neoacquisto della Carpisa Yamamay Acquachiara, Kacper Langiewicz vestirà la calottina biancazzurra. Prima ancora di scendere in acqua e dare man forte ai suoi compagni di squadra, il bomber della nazionale universitaria a stelle e strisce ha già espresso un desiderio. «Mi piacerebbe incontrare Arkadiusz Milik, perchè rappresenta per me una delle principali fonti d'ispirazione sportiva», spiega il colosso classe’97. Di origini polacche, il biondo pallanuotista esordirà nel campionato di serie A2 il 16 novembre, già in empatia con i tifosi, indossando la sciarpa e la maglia numero 99 del suo beniamino.«Crescendo in America, i miei genitori mi hanno fatto comprendere l'importanza di conoscere a fondo le nostre radici. Credo che le mie origini siano l'eredità più importante», ammette il marcantònio clorato. «Da appassionato di sport seguo i più grandi atleti polacchi come Arek. Mi rispecchio molto in lui: anche io sono un centravanti e ne ammiro l'eleganza, la compostezza nel gioco e come reagisce a situazioni di alta pressione psicologica». Considerazione aumentata dopo la doppietta al Verona e il gol all’Atalanta.Per Langiewicz si tratta della prima esperienza all'estero: il giocatore nativo di Ottawa ha militato, infatti, nei Tritons, il team dell'università di San Diego. Dalla California all'Italia nuovamente. Il suo un ritorno all'ombra del Vesuvio dopo poco più di tre mesi dalle Universiadi, dove si è reso protagonista, mettendo al collo la medaglia d’argento. Prevalse l’Italia (18-7) nella memorabile domenica del 14 luglio 2019. «Una finale fantastica. La Nazionale italiana aveva grande qualità nei singoli e sicuramente maggior esperienza ma la vera forza del Settebello è stato il pubblico: non avevo mai giocato davanti a così tante persone. E' stato un onore giocare davanti al pubblico napoletano e spero che possa capitare al più presto».Torneo universitario indimenticabile. «Ricordo perfettamente lo stadio San Paolo. Sold out il 3 luglio alla cerimonia di apertura, con un'energia impressionante emanata da quella struttura. I miei compagni di squadra mi hanno detto che è uno spettacolo davvero unico, quando il Napoli gioca a Fuorigrotta. Mi piacerebbe andare a vedere una partita». Inoculato il contagio azzurro. E poi non mancherà di certo la possibilità di girare in centro. «Napoli è una città bellissima, piena di storia e di cultura. Spero di visitare tutti i più suggestivi luoghi d'interesse». Degustando, naturalmente, la pizza, assaggiata dai Fratelli La Bufala a Mergellina. «Amo la cucina napoletana. Alla margherita preferisco senza dubbio la pizza fritta». Occhio, però, a non ingrassare.«Sono molto entusiasta di questa avventura. Non vedo l'ora di cominciare la regular season e ringrazio l'Acquachiara, alla quale sarò sempre grato, per la fiducia riposta nei miei confronti. Cercherò di ripagare al meglio il club, l'allenatore Mauro Occhiello, il presidente Franco Porzio ed i miei compagni. Forza Acquachiara!». Struck by Naples, of course.