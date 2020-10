Poche e semplici regole da ricordare e rispettare. Acquachiara (iper)attiva via social, attenta alla promozione delle discipline acquatiche non da oggi. In previsione della ripresa degli allenamenti, fissati in calendario per lunedì 12 ottobre, guidati dal tecnico Mauro Occhiello per capitan Vincenzo Tozzi e soci, Barbara Damiani per Roberta Tortora e compagne, divulgato un utile vademecum da tenere bene a mente.

Mascherina da indossare e mani da igienizzare. All’ingresso del Frullone sarà rilevata la temperatura. Non avrà accesso all’impianto chiunque dovesse superare i 37,5°. Espressamente vietati gli assembramenti. Fare la doccia prima di entrare in acqua e riporre gli indumenti nella borsa, portandola a bordo vasca, le indicazioni prescritte.

«Il rispetto delle regole è alla base dello sport, oggi più che mai. Se tutti facciamo la nostra parte, sicuramente andrà tutto bene», sottolinea fiducioso Franco Porzio, che evidenzia un passaggio chiave, paradigmatico del momenoto che sta attraversando la pallanuoto napoletana e italiana. «Stiamo vagando senza bussola, serve una regia che dia le necessarie linee-guida», conclude il patron biancazzurro.

