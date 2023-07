Ad Alicante via ai mondiali 420 Circolo Italia con due equipaggi

Rotta su Alicante per i 420 del circolo Italia dove, dal 20 al 29 luglio sono in programma i campionati del mondo della classe ed il guidone rossoblù sarà l'unico napoletano che sventolerà nel Team Italia, centocinquanta equipaggi da selezionare, dodici in azzurro ai Mondiali, due napoletani entrambi dell'Italia.

Il poker partenopeo è formato da Giuseppe Citaredo e Alessandro Di Maggio, rispettivamente 16 e 15 anni; poi Flavio Fabbrini e Matteo Maione di 17 e 16 anni. Francesco Forestieri è il tecnico del circolo partenopeo che seguirà i ragazzi in Spagna.

«Entrambi gli equipaggi hanno un ottimo potenziale - spiega il tecnico del Circolo Italia - Giuseppe e Alessandro sono nella top ten italiana sono stati selezionati per il mondiale e l'europeo giovanile.

Per loro è una grandissima chanche e possibilità».

Flavio Fabbrini e Matteo Maione hanno vinto la Ranking Under 19; primi sia nel 2022, sia nel 2023; nel 2022 hanno preso parte alle olimpiadi giovanili: «Quest'anno - continua Forestieri - ce la stiamo giocando. Arrivano da una stagione dove hanno disputato anche un Europeo. Lo scatto? Lo hanno nella loro testa. Devono cercare di isolarsi dal mondo esterno cosa che non è faile sempre». Un poker di velisti al circolo da quattro anni. Obiettivo? Confermarsi ai livelli internazionali. Un posto nei primi dieci sarebbe valutato come ottimo. «Sono ragazzi che otmai hanno fatto della vela la loro vita - continua Forestieri - si allenano 4-5 volte alla settimana. Un po' della loro vita è a vela. La scuola vela per i 420 è importante sia come approccio al mare, sia perché si comincia ad andare su barche impegnative. Il Circolo Italia ci supporta tanto. Speriamo di fare grandi cose anche ad Alicante».