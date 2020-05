LEGGI ANCHE

Chi dice che le corse su strada dei runners non possono essere più organizzate? Ad Aversa la pensano diversamente e gli oltre centocinquanta podisti che vestono la canotta con i colori bianco e verde di Giovanni Belluomo si sono inventati un torneo virtuale per gareggiare nelle vie del centro casertano.I podisti si sono divisi in cinque gruppi per sfidarsi in cinque appuntamenti di buon mattino secondo le normative previste.Si corre sulla distanza di dieci chilometri rigorosamente distanziati. Corsa in solitaria su un percorso scelto e nel rispetto delle norme del momento.che ciascun podista consegnerà alla giuria per stilare un ordine d'arrivo generale e individuale, la posizione assegnerà anche i punti per il proprio gruppo. La gara sui genersi è partita il 17 maggio per svilupparsi durante tutto il mese corrente. Il Team di Aversa località provincia di Caserta organizza la “Dieci Miglia Normanna” quest’anno annullata dal calendario nazionale di corsa su strada a causa del Covid – 19, appuntamento già fissato per il 2021.