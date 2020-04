Correre a casa per il Cotugno. E' l'iniziativa di solidarietà della New Atletica Afragola che ha organizzato per il 26 aprile una corsa casalinga con il ricavato devoluto all'ospedale Cotugno di Napoli. Una realtà solidale che porta la firma della società presieduta da Mimmo Errichiello tutta finalizzata a dare una mano ad una realtà professionale in prima linea per combattere il Corona Virus (Covid19) e le sue tragiche conseguenze. L’iniziativa consiste in una corsa da svolgere all’interno delle proprie abitazioni seguendo il percorso che si preferisce (che sia il corridoio, il balcone, poco importa) completando una distanza a scelta nel rispetto delle misure precauzionali adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’evento, le cui donazioni non saranno gestite dalla società podistica organizzatrice ma saranno devolute direttamente, esclusivamente tramite piattaforma PAYPAL, all’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Cotugno, si svolgerà il giorno domenica 26 aprile dalle ore 9 e potrà essere completato nell’arco dell’intera giornata. Il singolo amatore/atleta dovrà collegarsi al sito www.newatleticaafragola.it dove troverà la pagina dell’evento ed il modulo di iscrizione in cui verrà richiesto di indicare i km che intende percorrere, e la cifra che intende donare (sono previste quattro quote rispettivamente da 5, 10, 15 e 20 euro). La transazione avverrà esclusivamente tramite il circuito PAYPAL direttamente a favore dell’ente ospedadaliero “Cotugno”. Una volta iscritto all’evento di solidarietà, il singolo amatore /atleta riceverà il pettorale in formato JPG che dovrà stampare o riprodurre anche disegnandolo con un pennarello, nel quale è raffigurato il logo dell’evento e degli enti coinvolti, numero assegnato automaticamente dal sistema, numero dei km scelti da percorrere e nominativo. Il singolo amatore/atleta nell’arco della giornata completerà i km che ha deciso di percorrere e potrà darne testimonianza con un video o una foto sui propri social usando l’ hashtag #iocorroincasa e/o taggando la pagina @iocorroincasa , i post e le foto più belle saranno condivise sui canali ufficiali facebook e instagram , a fine evento, saranno pubblicati i km accumulati il numero dei partecipanti e la cifra raggiunta. www.newatleticaafragola.it, https://instagram.com/iocorroincasa?igshid=1mnnk8ii35kzk, https://www.facebook.com/Iocorroincasa/ © RIPRODUZIONE RISERVATA