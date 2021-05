Agnano, Alrajah One domina il Freccia al record della pista

Già vincitore ad Agnano del Derby di trotto del 2019, Alrajah One domina la 67esima edizione del Freccia d'Europa, intitolato al giornalista del Mattino Gianni Campili.

Alla media di 1'10”4 al Km, guidato da Alessandro Gocciadoro, eguaglia il record della pista in possesso di Owen's Club (consolazione del Lotteria 2013) e di Vivid Wise As che lo aveva stabilito nel Freccia dello scorso anno. Subito in testa, Alrajah One ha tenuto andatura sostenuta tanto da scoraggiare qualsiasi iniziativa, ha allungato in retta quando hanno sbagliato Vitruvio e Zaccaria Bar che lo seguivano.

Vincenzo Izzo, proprietario del campione e titolare di una nota pescheria a Torre del Greco, e il figlio Bernardo, sono stati premiati da Ivan Campili, figliolo di Gianni, con artistica coppa d'argento (foto). Al secondo posto, a distacco, si è classificato Antony Leone davanti a Zefiro d'Ete. Peccato per gli spalti desolatamente vuoti, ma è probabile che già a fine settimana gli ippodromi possano riaprire con il 25 per cento della capienza. Agnano, per esempio, potrebbe ospitare fino a quattromila spettatori.