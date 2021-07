Agnano, sabato di gran galoppo con il campione della pista dritta

Si chiama The Conqueror. È un sauro irlandese di sei anni che in Italia è quasi imbattibile sulle corse in pista dritta. Un super campione che vola anche sulla dirittura di Agnano dove ha dominato già le ultime due edizioni del Città di Napoli, la prova più importante (45mila euro in palio) dell'estate partenopea di galoppo che è al centro del gran gala di galoppo di questo sabato notte ad Agnano. The Conqueror lo scorso anno vinse egualmente il Città di Napoli (foto) nonostante una sgabbiata infelice che gli fece perdere un bel po' di metri in partenza. Ad Agnano stavolta lo affrontano in sette con il solo Royal Mehmas che accampa qualche velleità di sovvertire il pronostico.

Non solo Città di Napoli, in programma anche i tradizionali handicap Mergellina (sui 2000 metri) e Soragna (sui 1800 metri per sole femmine) e il premio di nuovo conio Ippodromi Partenopei per anziani sui 1700 metri. Si inizia alle 20. Per le restrizioni Covid ancora in vigore ammessi solo 1000 spettatori. E per meglio controllare l'afflusso si paga il biglietto d'ingresso (2 euro, gratis i bambini).