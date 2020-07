L'ippodromo di Agnano accende i riflettori sulle piste di trotto e galoppo per un weekend unico, ricco di gran premi. Si inizia stasera alle 18,50 con il galoppo. In chiusura di programma il classico Città di Napoli sui mille metri della dirittura (in pista il campionissimo The Conqueror, già trionfatore lo scorso anno) affiancato dai tradizionali premi Soragna e Mergellina. Quest'ultimo è anche memorial Roberto Tibiletti in ricordo di un uomo di scienza (apri la prima farmacia omeopatica a Napoli) che è stato anche gentlemen e allenatore, un pioniere del galoppo a Napoli.



Traguardi ricchi ma niente a che vedere con i soldi in palio 24 ore più tardi: quasi 600mila euro (inizio corse 19,55) distribuiti in prevalenza tra Freccia d'Europa, Città di Napoli, Regione Campania (maschile e femminile) nella super domenica di trotto. Il Freccia, tradizionalmente programmato in autunno, è stato anticipato dal 25 ottobre, data in cui si disputerà il Lotteria rinviato a maggio. Farà la parte del leone Vivid Wise As contro sei avversari. Il portacolori di Antonio Somma che recentemente ha sconfitto il campione del mondo Zacon Gio (assente in questa occasione per un lieve contrattempo) quest'anno ha come obiettivo proprio il Lotteria. Ben più affollati e difficile da pronosticare ognuno degli altri tre Gran premi: Banderas Bi atteso nel Città di Napoli, il derbywinner Alrajah One e Alaska Gams leggermente favoriti nelle due versioni del Regione Campania.



Sarà questo l'unico weekend estivo di Agnano. Ad agosto sono previsti solo convegni infrasettimanali, soprattutto di galoppo. L'ingresso sarà gratuito (cancelli aperti con largo anticipo sull'inizio delle corse) ma saranno attuate tutte le norme anti-Covid. Misurazione della temperatura ai varchi e obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi (bar, salone delle scommesse).