Agnano, ecco i Gran premi dell'estate: domenica il Città di Napoli di trotto

In sei giorni l'ippodromo di Agnano manda in scena i suoi Gran premi dell'estate. Si parte domenica 3 luglio con il Città di Napoli di trotto, nelle due versioni open e femminile. Poi sabato 9 luglio sarà la volta del Città di Napoli di galoppo e dei classici premi Mergellina e Soragna. Il Gran premio di domenica (memorial Cervone in ricordo dell'indimenticabile Salvio, cronista di Agnano, di suo fratello Antonio e del papà Franco, una famiglia di grandi ippici) è un banco di prova importante per i trottatori di tre anni.

Nella versione open il pronostico è molto incerto e se lo dividono Dubhe Prad, Denzel Treb (foto) e Danger Bi senza escludere possibili sorprese. Nella versione femminile sarà invece difficile battere Delicious Gar. Le corse iniziano alle 19,30 (ingresso gratuito), il parco dell'ippodromo aprirà dalle 18 e si andrà avanti sotto i riflettori fin oltre le 22.30. Previste aree food con pizzeria ed esibizioni canore a cura di Radio Marte. Per l'appuntamento di galoppo del 9 luglio purtroppo niente riflettori. Qualche mese fa il furto dei cavi di rame ha mandato in tilt l'impianto di illuminazione del galoppo. Per vari motivi (non ultimo la lievitazione dei costi delle materie prime) non è stato ancora riparato. Si correrà alla luce del sole, presumibilmente con inizio intorno alle 17.