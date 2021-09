Agnano, Gran premio Lotteria è già corsa al biglietto in tribuna

Tra venti giorni, il 3 ottobre, si disputerà il Gran premio Lotteria, un’edizione (la 72esima) che s’annuncia storica. Ci sarà la rivincita tra Zacon Gio, il trionfatore dello scorso anno, e Face Time Bourbon, il trottatore più forte del mondo. Entrambi sfidati da Vernissage Grif, il grande sauro figlio di Varenne che è in forma strepitosa, e da Vivid Wise As, compagno di colori di Face Time Bourbon, grandissimo velocista. Più una serie di altri campioni la cui partecipazione è in via di definizione.

Evento attesissimo dagli appassionati di tutta Italia. i L’ippodromo di Agnano, in zona bianca nel rispetto del protocollo Covid, potrà ospitare ottomila spettatori. Ma sulle tribune si potranno accomodare solo in settecento: posti preassegnati, ma è possibile sceglierli, distanziati e numerati. Ecco perché in questi giorni il centralino dell’ippodromo è andato in tilt per le richieste di informazioni. Gli ottomila biglietti (tribune a 20 euro, parterre e settore scuderia a 10 euro con un euro in più per la prevendita) saranno in vendita da lunedì 13 online sul circuito www.etes.it e presso i rivenditori collegati al circuito. Per l’acquisto occorre inserire i dati anagrafici e quelli relativi al green pass. Per evitare assembramenti i ticket non saranno in vendita alle casse dell’ippodromo.