Sabato ad Agnano, alternandosi con il, prende il via la riunione invernale di. Un meeting che ha grandi tradizioni (l'ippodromo nel 1935 nacque proprio come impianto di galoppo, poi adattato per anche per il trotto). Rispetto agli anni d'oro, il montepremi è alquanto ridotto come sottolinea, uno dei soci di Agnano, responsabile del settore galoppo: «Purtroppo non viene riconosciuto in termini economici che Agnano vanta una delle migliori piste d'erba d'Italia. Nonostante tutto siamo riusciti a confezionare un programma interessante che – ne sono sicuro – porterà a Napoli proprietari, fantini e cavalli da Roma e da altre piazze». Tra i fantini ci sarà spesso(nella foto), uno dei big italiani, attuale capolista della classifica per numero di vittorie. Anche il presidente di Agnano,, mette in risalto le particolari doti tecniche dell'ippodromo: «Le piste sono tirate a lucido, restiamo in attesa che il galoppo napoletano possa riavere quelle dotazioni consone ad un contesto unico che nel territorio è capofila di un'importante green economy». Sabato pomeriggio la prima riunione, l'appuntamento più importante domenica 15 dicembre con il premio Unire e il Criterium Flegreo.