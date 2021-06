Agnano, ritornano le gare notturne e le scommesse all'ippodromo

Con la Campania in zona bianca e la riapertura delle agenzie di scommesse da domani si può ritornare a scommettere “dal vivo” anche ad Agnano. L'ippodromo flegreo domani ha in programma una preserale di galoppo (inzio alle ore 17,30) mentre ha in calendario questa settimana per il trotto un solo appuntamento, sabato in notturna con la prima corsa dopo le 19. Galoppo e trotto si alterneranno ad Agnano per tutta l'estate con prevalenza (quasi sempre con due appuntamenti settimanali) per le corse dei purosangue. Sabato 10 luglio la serata-clou (si inizierà dopo le 19) con la disputa di tre corse di grande tradizione il Città di Napoli, il Mergellina e il Soragna. Per il momento resta la limitazione per l'entrata di solo mille spettatori e per meglio controllare l'afflusso resta anche l'ingresso a pagamento (cinque euro). Il trotto a luglio e agosto avrà in calendario un solo appuntamento settimanale ma nello stesso periodo (si parte già giovedì, inizio 19,30) riapre il vicino ippodromo del Gargliano che il 5 agosto ha in programma la finale del campionato femminile dei tre anni, la cui qualificazione per le scuderie del Sud si disputerà proprio ad Agnano il 16 luglio.