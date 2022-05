Agnano, domenica di grande trotto con il "Freccia" dedicato a Campili

Domenica di grande trotto ad Agnano con la disputa del Freccia d'Europa, un Gran premio prestigiso tanto che era etichettato come il “Lotteria di autunno”. Da due anni, però, in era Covid, è stato anticipato a maggio per coprire il vuoto lasciato appunto dal Lotteria che per quest'anno slitta ancora al 2 ottobre. L'albo d'oro. che parte dal 1954, è zeppo di campioni: da Tornese, Une de Mai, Roquepine (che hanno scritto la storia del trotto) fino ad Aljarah One e Vivid Wise As, gli ultimi due vincitori. I fratelli D'Angelo, gestori dell'ippodromo, hanno intitolato il Freccia, memorial Gianni Campili, in ricordo del giornalista che trascorse tutta la vita al Mattino, concedendosi di tanto in tanto qualche pausa tra gli amici di Agnano.

La corsa, ben riuscita (154mila euro in palio), ha un campo di undici partenti e tre annunciati protagonisti: la bellissima Blackflash Bar (foto), una delle femmine più più talentuose di sempre del trotto italiano, che dovrà arginare subito il veloce Bengurion Jet e Bleff Dipa, vincitore del Derby 2021. Non solo Freccia (in palio 154mila euro) ma i Gran premi della domenica sono tre grazie anche alle le due versioni del Regione Campania (maschile e femminile) per i quattro anni indigeni. Corse pure molto interessanti per la presenza di Charmant de Zack, vincitore del Derby 2021, e tra le femmine di Chance Ek, entrambi con prospetto da campioni. In pista tutte le scuderie e i driver più quotati. Le corse prendono il via alle 14,30 ma il parco dell'ippodromo sarà aperto fin dalle 10 per la contemporaneità della mostra espositiva “L'Universo delle farfalle”.

Dalle 12 per più piccoli laboratori creativi, passeggiate sui pony e musica. Il biglietto d'ingresso comprensivo di mostra e corse costa 6 euro. Tutto il pomeriggio sarà trasmesso anche in diretta da Equ-tv (canale 151 del digitale terrestre e canale 220 di Sky) che impiegherà dieci telecamere e un drone.