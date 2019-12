Il parco dell'ippodromo di Agnano apre le porte sabato e domenica gratuitamente a partire dalle ore 10 con tante iniziative natalizie dedicate ai bambini. Ma a partire dalle 14,15 si disputeranno anche tre Gran premi di trotto: sabato le Royal Mares che eleggono la regina del trotto italiano; domenica le finali del premio Mipaaf riservato ai due anni (i futuri campioni) che nella versione maschile mette in palio 407mila euro e in quella femminile 88mila euro. Appuntamenti molto attesi da proprietari e allevatori che arriveranno a Napoli da tutta Italia. “Due giorni importanti per l'ippica con risvolti tecnicamente rilevanti per la qualità eccelsa dei protagonisti e per lo scenario incantevole della conca di Agnano” ha dichiarato Pierluigi D'Angelo presidente Ippodromi Partenopei. Il Mipaaf, ex Allevatori che si disputava nel “defunto” Tor di Valle, è stato assegnato anche quest'anno ad Agnano, ippodromo leader sopratutto per la pista, tecnicamente al top in Europa. Curiosamente in tutte e tre i Gran premi sono molto attesi i campioni “targati Bi” ovvero nati all'allevamento veneto dei Biasuzzi: Zaniah Bi nelle Royal Mares, trofeo allevamento Garigliano, guidata da Alessandro Gocciadoro; Banderas Bi pilotata da Roberto Vecchione e Buena Suerte Bi in coppia con Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata nel Mipaaf. Tra gli eventi natalizi di domenica da segnalare la sfilata-raduno "Santa Claus in moto" alle 13 con cento moto dei principali club campani e alle 16 il coro "Magma Gospel Ensamble". Domenica 15 invece Agnano darà spazio al galoppo con il tradizionale Gran premio Unire, corsa molto selettiva che richiama sempre grandi protagonisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA