«Faremo di tutto per andare a gara 3: dopo un anno così difficile è un peccato essere arrivati fin qui e non lottare fino alla fine». Da Soccavo incita i suoi compagni dell’Aktis Acquachiara a lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Dovranno scalare una parete impervia e scivolosa i biancazzurri ma Daniele De Gregorio suona la carica. «Daremo il 100%, perché potrebbe essere l’ultima partita stagionale», ammette il pallanuotista classe 2002. Alla Scandone domani (18.30) per riscattare il 15-8 subìto dall’Anzio Waterpolis allo Stadio del Nuoto.

«Sarà una gara completamente diversa rispetto a quella giocata martedì. Il tecnico Mauro Occhiello ci ha spiegato che ogni sfida è una storia a sé, le partite non sono mai uguali», prosegue l’attaccante napoletano, medaglia d’oro all’Europeo di Tbilisi, in Georgia (18 agosto 2019). «Abbiamo avuto poco tempo per preparare al meglio il primo incontro. Ci stiamo allenando bene in previsione di gara 2. Dovremo limitare l’ex di turno Federico Lapenna, davvero devastante all’andata, autore di quattro gol», avverte la calottina numero 3. «Stiamo studiando schemi difensivi per contenere il capitano dell’Anzio Waterpolis, punto di riferimento della squadra di Roberto Tofani e finalizzatore decisivo. Rischieremo qualcosa in più sul perimetro», afferma De Gregorio.

Servirà un cambio di passo radicale. «Dovremo essere convinti in attacco, proprio come nel primo quarto (2-4), cinici e meno timorosi, sfruttando ogni occasione. Siamo pronti anche dal punto di vista mentale, grazie al contributo di Mauro Occhiello: ci carica e ci trasmette la giusta adrenalina». Capitan Vincenzo Tozzi e soci puntano a sovvertire il pronostico in favore degli ospiti. «Ritmo alto per tutti i periodi. Avversari fisicamente più forti e maggiormente esperti. Dobbiamo giocare d’astuzia e seguire le direttive del nostro valido allenatore. Mauro Occhiello non lascerà nulla al caso, preparerà in dettaglio il match. Conta essere determinati», ribadisce Daniele.

«L’Anzio è tenuto a vincere a tutti i costi, è stato allestito per il salto di categoria. Dobbiamo divertirci e toglierci le nostre soddisfazioni, proprio come nel duello con i Muri Antichi a Fuorigrotta. Potrebbe essere il nostro riscatto». Acquachiara pronta a sorprendere. «Andremo tutti verso un'unica direzione. Al termine dei 32 minuti stringeremo la mano ai nostri avversari. Siamo soddisfatti di essere arrivati ai playoff in una annata alquanto particolare», conclude De Gregorio (nella foto di Manuel Schembri).

Questa sera (ore 20) a Frosinone le ragazze di Barbara Damiani proveranno a superare per la seconda volta F&D H2O Velletri e accedere, così, alla finale playoff.