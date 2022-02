Il derby si tinge di giallorosso. E’ della Canottieri Napoli la prima stracittadina del 2022. Prova di forza di capitan Biagio Borrelli e compagni, che si riprendono di diritto il secondo posto nel girone Sud. Top scorer dell’incontro, recupero della sesta giornata di A2, il centroboa di Ponticelli, autore di una sestina vincente. Finisce 9-12 (parziali di 2-2, 2-2, 0-5, 5-3) con l’Aktis Acquachiara, che per quanto fatto vedere a Fuorigrotta non merita affatto l’ultima posizione in griglia.

Turno infrasettimanale. Buona cornice di pubblico alla vigilia di Napoli-Barcellona e match incastonato tra diverse conferenze stampa: Napoli City Half Marathon, Luciano Spalletti a Castel Volturno e Xavi allo stadio Diego Armando Maradona. Non mancano gli appassionati e i fedelissimi. E a seguire l’incontro tra biancazzurri e giallorossi anche i pallanuotisti del Posillipo: in prima fila Massimo Di Martire, Emiliano Aiello, Manuel Lanfranco, scortati dallo storico dirigente rossoverde Gianni Grieco.

Perfetta parità. Fino all’intervallo lungo stesso punteggio nei primi due periodi. Alla doppietta iniziale del «cobra» Borrelli (dopo 28 secondi e in superiorità numerica la prima marcatura), seguono le reti di Francesco Angelone (sn) e Daniele De Gregorio. Bastano 36 secondi ad Antonio Vitullo per inaugurare la seconda frazione: il diagonale del numero 12 trafigge Ciro Alvino (sn). Gli acquachiarini rispondono colpo su colpo. Il mancino Matteo Aiello si procura il rigore, trasformato lucidamente da Fabio Angelone (3-3). Borrelli sigla il nuovo vantaggio ma Mattia Rocchino provvede a risistemare la situazione a 10 secondi dal cambio campo e panchine (4-4).

Terzo tempo. Si decidono qui le sorti della gara con la manita dei ragazzi del Molosiglio. Apre le danze Domenico Mutariello. Pone il suo sigillo l’ex Vincenzo Tozzi. Ancora lo scatenato Borrelli. Geremia Massa contribuisce ad allungare il distacco. La pregevole palombella di Vitullo (doppietta personale) scava il solco (4-9).

Rimonta. I biancazzurri provano a risalire la china. La doppietta di Daniele De Gregorio (con l’uomo in più: in totale tris dello scugnizzo di Soccavo), inframmezzata dalla marcatura di Mattia Rocchino (resiste e supera Capuccio), riduce il divario di due lunghezze (7-9). Il solito Borrelli frena il possibile ritorno dei cugini biancazzurri (7-10). La panchina canottierina spende l’ultimo timeout sull’espulsione definitiva di Aiello, che segue quella di Tozzi per limite di falli. Geremia Massa regala il 7-11 ai suoi. Non si lascia deprimere né schiacciare l’Aktis e Piero Musacchio (sn) piazza l’8-11. Borrelli griffa l’8-12 e Michele Gargiulo fa scorrere i titoli di coda (9-12) a 8 secondi dalla sirena.

Rosso. Da segnalare le quattro espulsioni comminate dalla coppia arbitrale, composta da Domenico Rotondano e Francesco Vildacci, ai rispettivi tecnici, Walter Fasano ed Enzo Massa, e ai vice Nicola Borrelli e Paolo Iacovelli. «Nel terzo tempo è emersa la qualità della Canottieri: i giallorossi hanno meritato. Parziale importante, difficile da recuperare», spiega al termine dell’incontro l’allenatore salernitano. «Grande prestazione dei miei ragazzi. Dobbiamo mettere la palla in porta (riferimento ai primi 16 minuti). Abbiamo provato a rientrare. Complimenti ai biancazzurri, che continuano a crescere in maniera convincente», il commento di Fasano.

Leader e goleador. «In formato derby, l'Acquachiara ha fatto di tutto per metterci in difficoltà, nonostante il divario tecnico tra le due squadre», dichiara il match winner Borrelli. «Siamo stati bravi nel terzo tempo a portarci in avanti nel punteggio, meno bravi ad inizio quarto periodo, quando abbiamo concesso all'Aktis di riaprire la partita. Del resto abbiamo anche noi tanti giovani in squadra e non abbiamo l'esperienza nel saper gestire il vantaggio», conclude il centroboa di Ponticelli, che riserva «un in bocca al lupo all'Acquachiara e al mio amico Walter Fasano: stanno lavorando bene e mi auguro riescano a conquistare la meritata salvezza».

Sabato nuovamente in vasca. «Ci aspetta una partita delicata, l'Ancona è un'ottima squadra, che ha saputo mettere in difficoltà tutte le migliori squadre del nostro girone», avverte Borrelli (nelle foto di Gianluca Madonna). La stracittadina è già archiviata.