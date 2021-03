Vittoria e sorpasso. Si tinge di biancazzurro il derby alla Scandone. Si prendono la rivincita capitan Vincenzo Tozzi e compagni e l’Aktis Acquachiara batte i cugini della Canottieri Napoli 9-6 (4-3, 3-2, 1-1, 1-0). Esulta con il pugno destro chiuso, alzato al cielo di Fuorigrotta, il numero 10 acquachiarino, autore di una doppietta decisiva. Firma il 4-2 su rigore nella prima frazione di gioco e poi il +3 (8-5) di destro nel terzo periodo, liberandosi del suo diretto marcatore e assicurando quel vantaggio non più colmabile. Pesa nello schieramento giallorosso l’assenza di Maros Tkac, che nel match di andata si era particolarmente distinto, presentandosi nel campionato italiano di serie A2 con 7 gol. Fermo ai box per problemi all’adduttore sinistro l’attaccante slovacco, depotenziando in maniera notevole la formazione di Enzo Massa.

Il trionfo dei ragazzi di Mauro Occhiello, costruito grazie agli interventi Manuel Rossa (nella foto di Manuel Schembri), consente di arpionare il secondo posto a 10 punti (in coabitazione con i Muri Antichi) nel girone Sud, staccando di una lunghezza il club del Molosiglio.

Gara intensa già dalle battute iniziali. Capitan Biagio Borrelli risponde due volte a Emiliano e Matteo Aiello. Gianluca Confuorto ricuce lo strappo in superiorità numerica (4-3). Allunga l’Acquachiara nel secondo periodo con Lorenzo Briganti (rigore guadagnato da Stefano Mauro) e Manuel Lanfranco (6-3). Mauro replica a Confuorto e Luca Baldi riporta i suoi a -1 (7-5) prima dell’intervallo lungo.

Nonostante l’espulsione di Confuorto (gioco violento), Geremia Massa sigla l’8-6. Rossa respinge il tentativo di Borrelli e successivamente la base del palo nega la gioia del pareggio nel terzo tempo. Fissa il punteggio definitivo Manuel Occhiello, che va subito a bersaglio al suo ritorno in acqua.

«Ottima prestazione difensiva, dobbiamo ancora migliorare in alcune situazioni. Ci godiamo il successo nel derby ma siamo già proiettati al prossimo impegno fuori casa contro l’Arechi», afferma mister Occhiello. «Vittoria importante perché alimenta le nostre speranze di qualificazione playoff. Importante ottenere i tre punti», conclude il figlio d’arte e attaccante classe 1995.