Mercoledì clorato. Si vedrà soltanto domani pomeriggio se sarà anche un «Big Wednesday». Teatro dell’incontro non le spiagge della California come nel celebre film del 1978 ma la piscina Scandone. Aktis Acquachiara-Canottieri Napoli è il recupero della sesta giornata di serie A2, derby inizialmente previsto sabato 18 dicembre 2021.

Girone Sud. «Ci aspetta una partita difficilissima», spiega alla vigilia il tecnico Walter Fasano. Biancazzurri reduci dalla sconfitta di misura (7-6) con il Cus Palermo in Sicilia. «È una stracittadina tra due squadre costruite per fare campionati diversi. La Canottieri ha una formazione esperta, formata da giocatori forti: Biagio Borrelli su tutti. E poi hanno acquistato il nostro miglior giocatore in estate, Vincenzo Tozzi (nella foto di Manuel Schembri)», ricorda l’allenatore salernitano. Differenti anche gli obiettivi stagionali. «I giallorossi puntano alle posizioni di vertice».

Giovane Acquachiara. «Siamo una squadra in costruzione e vogliamo raggiungere la salvezza», auspica fiducioso il coach classe 1977. «Abbiamo iniziato un progetto di crescita e ci vuole naturalmente del tempo per raccogliere i risultati», rammenta la guida tecnica. «Il nostro un gruppo estremamente giovane, composto per 11/13esimi da under 20. Soltanto il mancino Matteo Aiello e capitan Ciro Alvino (che non ha mai giocato in A2) hanno qualche anno in più. Non è semplice per i ragazzi confrontarsi in questa categoria».

Fuorigrotta. «Il fascino del derby potrebbe riservare delle sorprese. Finalmente torniamo a giocare alla Scandone dopo cinque partite disputate fuori casa per l'anomalia del calendario. I biancazzurri stanno lavorando benissimo durante gli allenamenti e seguono le mie indicazioni», conclude Walter Fasano.

Fischio di inizio alle ore 16. Turno infrasettimanale e mercoledì con le calottine allacciate.