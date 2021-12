Il presente contro il passato. Difficile cancellare undici anni in biancazzurro, complicato non farsi travolgere dalle emozioni. Aktis Acquachiara-Canottieri Napoli sfida doppiamente particolare per Vincenzo Tozzi. «Sarà davvero strano vedere avversari che fino a sette mesi fa erano i miei compagni di squadra», spiega il pallanuotista di Pomigliano. Primo derby da ex per il giocatore giallorosso.

«Ho vissuto veramente tantissime emozioni con la calottina biancazzurra, ma questo è lo sport e bisogna accettarlo», ammette alla vigilia il classe 1999. Si ritorna alla piscina Scandone per disputare il match clou della sesta giornata di serie A2. «Sarà sempre una stracittadina particolare e sarà importante gestire le emozioni e rimanere concentrati», avverte l’ex di turno, proprio come Enzo Massa, il tecnico del Molosiglio.

Capitan Biagio Borrelli e compagni in testa al girone Sud, imbattuti e a punteggio pieno. «Sono sicuro che ci aspetterà un’Acquachiara agguerrita», osserva Tozzi. Partono favoriti i canottierini, alla ricerca del sesto sigillo consecutivo. «Finalmente alla Scandone, torniamo a giocare in casa», sottolinea la calottina numero 10. Dopo la serie A1 (Posillipo-Roma Nuoto 11 dicembre) si aprono i battenti dell’impianto di Fuorigrotta (domani 18 dicembre ore 17) anche per il confronto tra i ragazzi di Walter Fasano e i cugini giallorossi.

«Speriamo davvero in una bella cornice di pubblico per inaugurare al meglio la prima», auspica Tozzi. Sogni d’alta quota. «Il campionato è lungo, non ci consideriamo la capolista ma pensiamo semplicemente a divertirci, tutto il resto è una conseguenza», argomenta.

Ultimo atto del 2021. «Vogliamo chiudere l’ anno a punteggio pieno, ma il derby sarà un ostacolo non da poco». Spettacolo assicurato nell’arena clorata riqualificata in occasione delle Universiadi ma chiusa per ben 66 giorni dopo l’International Swimming League. «Sicuramente ci sarà da divertirsi», conclude Tozzi, pronto a fare i conti con un nodo emotivo non indifferente.