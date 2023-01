Aktis Acquachiara-Civitavecchia 13-5, biancazzurri travolgenti alla Scandone

Con la larga vittoria interna contro il Civitavecchia 13-5 (parziali di 2-2, 4-0, 4-1, 3-2), l’Aktis Acquachiara sale al quinto posto nel girone Sud. Capitan Ciro Alvino e compagni sfoderano una prova convincente alla Scandone e iniziano nel migliore dei modi il 2023 clorato. Contribuisce al successo in maniera determinante Fabio Angelone, che mette a segno una cinquina.

«Buona prestazione», spiega soddisfatto il numero 5 biancazzurro. «Abbiamo giocato bene tre tempi e mezzo», rileva il pallanuotista acquachiarino, analizzando il match. «Partenza contratta: abbiamo sprecato le iniziali superiorità numeriche, ma siamo riusciti a prendere il largo nel secondo tempo, giocando bene in difesa e in attacco». I ragazzi di Walter Fasano non hanno accusato particolarmente la sosta natalizia. «Ci siamo portati sul 6-2 e da quel momento la gara si è messa in discesa».

Accumulato un prezioso divario. «Siamo stati bravi a gestire il vantaggio senza farci prendere dalla frenesia», ammette l’eroe di giornata. «Siamo stati bravi a sfruttare i 4 minuti di superiorità numerica, concretizzando tutte le occasioni a disposizione», argomenta Angelone. Capitalizzata nel migliore dei modi la brutalità di Mattia Greco. «Sono contento del minutaggio di tutta la squadra e sono altresì contento dei cinque gol, merito del gioco del gruppo, messo in acqua seguendo le direttive del tecnico Walter Fasano».

Buona la prima del nuovo anno. «Ottima prestazione che ci dà morale», rimarca il concetto il giocatore partenopeo. Unica nota stonata l’espulsione di Daniele De Gregorio, che cede alle provocazioni avversarie. «Ripartiamo a testa bassa, pronti ad affrontare l’Olympic Roma alla Scandone. Sarà sicuramente una partita molto impegnativa», avverte Angelone (nelle foto di Gianluca Madonna).

«Abbiamo disputato una buona partita, sono contento della fase difensiva», commenta così l’allenatore salernitano. «Ci sono ancora diversi aspetti da migliorare ma siamo contenti del risultato», argomenta il coach dell’Aktis. «Dedico il successo a mia sorella Marilù nel giorno del suo compleanno», conclude Fasano.