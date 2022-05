Nuovamente il Civitavecchia. Fabio Angelone ha regalato un punto prezioso mercoledì 20 aprile, segnando la rete del definitivo 9-9 ad un secondo dalla sirena. Domani pomeriggio (ore 15) capitan Ciro Alvino (straordinario protagonista al Foro Italico e autore del rigore parato) e compagni ritrovano alla Scandone il fanalino di coda del girone Sud.

«Sarà una gara intensa», spiega alla vigilia il tecnico salernitano Walter Fasano. «I nostri avversari sono all’ultima spiaggia», osserva l’allenatore dell’Aktis. «Noi desideriamo proseguire la striscia positiva e intendiamo stupire ancora», auspica fiducioso il coach biancazzurro. «I ragazzi stanno bene e si sono preparati a dovere per la 22esima giornata».

Il mancino Matteo Aiello, Daniele De Gregorio e il resto della squadra confidano nell’apporto del pubblico amico a Fuorigrotta, per rilanciarsi in classifica e dare continuità di gioco e risultati. «Dopo la gara con il Civitavecchia ci aspettano 13 partite in 20 giorni, perché siamo impegnati con l’under 18 e l’under 20». Calendario fitto e match ravvicinati, che non consentiranno ai napoletani di rifiatare. Della rosa partenopea, infatti, 11/13esimi sono under 20 e cinque elementi giocano anche nell’under 18. La contesa con il Civitavecchia appare dunque fondamentale per gli acquachiarini.

«Ci teniamo a fornire una prestazione di livello», avverte Fasano. Poi sarà la volta del Tuscolano alla Scandone (14 maggio), Ancona in trasferta (venerdì 20 maggio) e Olympic Roma (sabato 28 maggio) a Fuorigrotta per chiudere la regular season. «Scongiurare l’ultimo posto in A2 l’imminente obiettivo», conclude Fasano (nelle foto di Gianluca Madonna), chiamato ad un incredibile tour de force clorato.