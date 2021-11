La ripartenza dei giovani. Scalda i motori l’Aktis Acquachiara, impegnata domani (ore 14.30) contro La Braceria Cus Palermo. Un’altra squadra napoletana (come il Posillipo in A1 e la Canottieri in A2) che giocherà in provincia di Caserta. Chiuse le porte della piscina Scandone, si spalancano i battenti dell’impianto di Santa Maria Capua Vetere. Girone Sud lontano dalla città di Partenope.

«Sarà una partita difficile, il campionato di A2 non è facile, soprattutto per noi che siamo una squadra giovanissima, nuova e non ancora amalgamata, poiché non abbiamo ancora giocato insieme», spiega alla vigilia Ciro Alvino. «Affrontiamo una squadra fisica con giocatori esperti per la categoria, ma proveremo a tenere alto il ritmo e ad imporre il nostro gioco, sempre nel rispetto dell’avversario, ma senza paura», afferma convinto il portiere classe 1993.

«Le qualità ci sono ma sarà un match da tripla. Molto dipenderà dall’approccio dei ragazzi», ammette il capitano biancazzurro. Ritornerà ad indossare la «fascia». «Sono contento, per me è un motivo d’orgoglio. Sono stato già capitano per 11 anni nel settore giovanile con l’under 13, 15 e 17 dell’Acquachiara».

Operatore sociosanitario del Rione Sanità. «Riesco a gestire lavoro e allenamenti. La pallanuoto è la mia passione», dice il 28enne. Guiderà in vasca il club presieduto da Franco Porzio, insieme al ristabilito mancino Matteo Aiello e all’energico Daniele De Gregorio. Al gruppo di Walter Fasano si sono aggiunti i due difensori Michele Gargiulo e Giuseppe Di Leva e l’attaccante Antonio Barela, tutti classe 2003. «Spero nella crescita atletica e tattica dei ragazzi, adesso me li ritrovo compagni di squadra», conclude Alvino. Roster acquachiarino con l'età media più bassa dell'intero campionato: 19 anni.