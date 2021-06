Campania-Lombardia il duello clorato in finale playoff. L’Aktis Acquachiara di capitan Roberta Tortora e compagne affronterà il Como e domani il sorteggio deciderà date e modalità degli incontri. Chiudono, intanto, la pratica semifinale le biancazzurre, che battono F&D H2O 9-13 (parziali di 3-3, 3-2, 2-5, 1-3).

«Abbiamo raggiunto il risultato prefissato ad inizio stagione, ora ce l’andiamo a giocare. Lotteremo fino alla fine, per cercare di conquistare la massima serie», afferma fiduciosa Barbara Damiani. E le acquachiarine esultano in modo genuino, al termine di una prova generosa in trasferta. Reazione di maturità in un momento di difficoltà: riescono a ribaltare il punteggio e a guadagnare l’intera posta in palio.

Da registrare il poker di Chiara Foresta e le triplette di Martina Mazzola e Paola Di Maria. Domenica 13 giugno la larga vittoria (12-5) maturata alla Scandone in gara 1 con la quaterna firmata da Di Maria e il tris griffato da Anna De Magistris.