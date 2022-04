Post derby. L’ultimo sabato di marzo (26) si è chiuso alla Scandone con la capolista Canottieri Napoli (9-4). Il primo Saturni dies (giorno di Saturno) di aprile si apre con la sfida a Fuorigrotta contro il Latina di Fabio Baraldi, colosso di Carpi ed ex giallorosso.

«Domani pomeriggio (ore 17) disputiamo una partita molto importante, che andrà affrontata con intensità e lucidità», spiega alla vigilia il tecnico Walter Fasano. All'andata prevalsero i laziali 12-9 ma il mancino biancazzurro Matteo Aiello si mise in luce con la sua cinquina. «La gara con il Latina rappresenta un viatico fondamentale verso quello che è l'obiettivo salvezza: capiremo il nostro ruolo nel rush finale», osserva l’allenatore salernitano.

Per l’Aktis Acquachiara snodo centrale la 18esima giornata del girone Sud. «Il match può pesare tanto sulla classifica e l’affronteremo con la massima concentrazione e intensità. Ci teniamo a conquistare l'intera posta in palio. Spero di giocare al completo», auspica fiducioso Fasano. La formazione ospite vanta 8 lunghezze di vantaggio, fanalino di coda i napoletani. «E’ uno scontro diretto con una squadra avanti in griglia e con giocatori esperti. Siamo pronti. Ci aspetta una sfida difficile», avverte il coach dell’Aktis.

Vigilia movimentata. «Purtroppo abbiamo avuto dei problemi causa Covid-19 e speriamo di recuperare tutti i giocatori. Questo aspetto non ci deve far distogliere l'attenzione da quella che dovrà essere una prestazione importante, perchè ci teniamo a far capire che l'Acquachiara crede nella salvezza e che è un obiettivo alla portata», afferma Fasano.

Curiosità. «L’8 gennaio giocammo solo noi a Latina. Non consentirono l’accesso nell'impianto al nostro secondo portiere, pur essendo tamponato (13 atleti + 5 staff per ciascuna squadra). A distanza di tre mesi si gioca senza tamponi e non si possono rinviare partite per i positivi. E’ stato dato il via libera nei fatti. Sono cambiate le cose in corso d’opera. Che paradossi», conclude Fasano (foto di Gianluca Madonna).

Se la prevenzione del contagio attiene ai comportamenti individuali, bisogna registrare l’aggiornamento del protocollo Fin (Emergenza Covid-19. Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per gli allenamenti e le competizioni sportive), datato 28 marzo (parti in blu).

L’accesso a palestre e piscine è previsto con Super Green Pass sino al 30 aprile 2022 (solo con la Certificazione Verde rafforzata). La responsabilità della verifica del pieno rispetto delle condizioni indicate è a totale carico della società organizzatrice.

Resta invariata la situazione per la massima serie, «maglie larghe, larghissime» dalla A2 a seguire (campionati minori). Nell’allegato 10 si fa menzione (solo) alle Disposizioni attuative delle Linee Guida Fin per gli incontri all’aperto e al chiuso dei campionati nazionali di pallanuoto di serie A1 maschili e femminili. Il resto affidato al buonsenso dei partecipanti.