Aktis Acquachiara-Olympic Roma a Santa Maria Capua Vetere

Con la Scandone impegnata per la quinta edizione del Grand Prix Città di Napoli-Trofeo Amaro del Capo, Aktis Acquachiara-Olympic Roma si gioca domani pomeriggio (ore 17.15) a Santa Maria Capua Vetere. Capitan Ciro Alvino e compagni si dichiarano pronti a chiudere la regular season con una vittoria.

Due gli assenti. «Non sarà della gara Fabio Angelone, squalificato con l’under 18: il regolamento prevede che non può giocare con la prima squadra, fin quando non sconta la prima delle due giornate rimediate per brutalità. E’ certamente una anomalia, che spero sia modificata in futuro. Mancherà anche Antonio Barela, al quale va un grande in bocca al lupo», spiega alla vigilia il tecnico salernitano Walter Fasano.

Stagione difficile. «Campionato anomalo e per certi versi falsato per la ricalendarizzazione, che non ha assicurato la regolarità del torneo», afferma l’allenatore dell’Aktis. Troppe variabili e molte incognite, con una certezza di fondo. «Ce l’abbiamo fatta a finire la regular season», osserva Fasano, quasi incredulo per le vicissitudini accadute e il percorso tribolato a dir poco.

Fiducia. «Siamo carichi, vogliamo vincere e concludere al meglio la regular season. Auspichiamo di disputare i playout da terzultimi», confida convinto Fasano. Ostacolo Olympic Roma, allenata dal napoletano Mario Fiorillo, oro a Barcellona 1992 e non solo. «Sarà una gara importante contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, ma che onorerà l’ultimo impegno in programma», avverte il coach acquachiarino (nella foto di Gianluca Madonna).

L’attenzione sarà anche rivolta al match della Nannini tra la Rari Nantes Florentia e il Tuscolano, che in classifica ha un punto in più rispetto ai partenopei. I biancorossi proveranno a consolidare il terzo posto alle spalle della Roma Vis Nova e della Canottieri Napoli.