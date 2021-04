«Non è solo un gioco, è vita». Sulla spiaggia di Catania sfoggiano sorriso e maglietta blu, contraddistinta dalla palla gialla al centro. Imbattute nel girone Sud, con sei vittorie in altrettanti incontri, le ragazze di Barbara Damiani hanno centrato i playoff. Per l’Aktis Acquachiara diventa avvincente il discorso promozione in serie A. Le biancazzurre hanno superato 11-8 Torre del Grifo alla Scuderi, grazie alla tripletta di Paola Di Maria e le doppiette del capitano Roberta Tortora (pregevoli palombelle), Anna De Magistris e Fabiana Anatasio.

«Era importante uscire dalla piscina con i tre punti», spiega Damiani. «C'è soddisfazione nell'aver raggiunto il traguardo dei playoff ma restiamo con i piedi per terra. Abbiamo un mese di pausa e dobbiamo preparare al meglio i prossimi impegni». Step by step. Non ammette cali di concentrazione Barbara Damiani. «Dobbiamo vincere un’altra partita per essere matematicamente prime nel girone Sud. La nostra avversaria sarà presumibilmente una tra Roma Vis Nova o Pallanuoto Tolentino».

Le semifinali si articolano al meglio delle tre gare, con il primo ed eventuale terzo match in casa della migliore classificata nella regular season. Ogni sfida deve concludersi con la vittoria di una delle due compagini. In caso di parità si procede ai tiri di rigore. Fissato già il calendario degli incontri: 13, 17 e 20 giugno. Stesso format per le finali in programma il 4,8 e 11 luglio.

«Continuiamo il nostro percorso. Abbiamo un mese di stop dove andremo a fare un richiamo di preparazione e cercheremo di curare alcuni aspetti fondamentali del gioco. Non voglio fare previsioni a lungo termine. Bisogna pensare prima alle semifinali, poi si vedrà», conclude Damiani.

Il direttore sportivo biancazzurro Gianluca Leo ha ringraziato di cuore la società Penta Nuoto Vibo, presieduta da Daniele Murdà, per l'ospitalità ricevuta alla vigilia del turno di campionato. «Si è dato vita ad un gemellaggio tra le nostre realtà, suggellato dallo scambio di gagliardetti. Grazie davvero al sodalizio calabrese da parte del club guidato da Franco Porzio per la calorosa ed eccezionale accoglienza riservata. E' questo il vero ed importante significato dello sport».