Sabato 27 novembre 2021 colse la sua prima e unica vittoria nel girone Sud. Match winner Davide Rocchino, classe 2008 e fratello di Mattia, che mise a bersaglio il suo poker, tanto da risultare determinante nel 10-8 a Camogli. L’Aktis Acquachiara ci riprova domani (ore 14) contro la Rari Nantes Sori alla piscina Scandone.

Per i liguri si preannuncia un doppio impegno a Fuorigrotta. Prima la sfida del sabato con capitan Ciro Alvino e compagni, poi domenica 6 marzo (ore 17) l’appuntamento inedito con la Canottieri Napoli, recupero della settima giornata di A2.

Posta in palio pesante. «Ci siamo allenati come sempre», spiega alla vigilia il tecnico salernitano Walter Fasano. «Sappiamo che domani sarà una partita impegnativa come tutte le altre», ammette l’allenatore biancazzurro. «Affrontiamo una squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma, vista anche la vittoria di sabato scorso col Cus Palermo (14-3)». Devastanti le triplette di Marco Giordano, Marcello Morotti e Marco Mugnaini. I pallanuotisti di Guido Ferreccio a 7 punti in classica, con un margine di +4 sul fanalino di coda.

Scontro salvezza. «Proveremo a giocare sugli standard delle ultime partite», conclude Fasano. La giovane Acquachiara (foto di Gianluca Madonna) tenterà il colpaccio tra le mura amiche, per disinnescare una situazione davvero esplosiva.