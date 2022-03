Doppiati nel punteggio. Non riesce lo sgambetto alla Scandone, né il regalo ai cugini della Canottieri Napoli, altri giallorossi in vetta nel girone Sud. Escono sconfitti i biancazzurri nel testacoda a Fuorigrotta. Aktis Acquachiara-Roma Vis Nova finisce 6-12 (parziali di 1-4, 2-2, 3-3, 0-3).

Festeggiano i Calcaterra. Alessandro, il tecnico dei capitolini, ritorna nell’impianto dove ha indossato la calottina del Posillipo e vinto la medaglia d’oro alle Universiadi 2019. Suo nipote Enrico (figlio del fratello Roberto, con il quale ha condiviso la gioia del bronzo ad Atlanta 1996), ha affossato nel pomeriggio clorato capitan Ciro Alvino e compagni. Sei le reti messe a bersaglio dal pallanuotista numero 11. Il classe 1998 ha segnato la metà dei gol della capolista (nella foto di Morris Paganotti).

«Siamo partiti male, approccio sbagliato. Pronti via: 4-0 per i giallorossi», ammette Walter Fasano. «Abbiamo provato a riprendere la partita. Forse è stato negato un rigore sul 5-7 in nostro favore», avverte il tecnico salernitano. «E’ emersa la forza della capolista. Dispiace, perché potevano rientrare e riaprire la partita».

L’analisi di Fasano non prevede giustificazioni. «Sbagliamo troppo davanti la porta. Abbiamo sprecato in tre circostanze e incassato altrettante ripartenze. Dobbiamo migliorare questi aspetti». Dopo il ko alla Nannini con la Rari Nantes Florentia, arriva un’altra battuta d’arresto contro una formazione orientata alla promozione in massima serie. «Non sono queste le partite da portare a casa, però, dobbiamo fare tesoro degli errori, che incidono davvero ai fini del risultato. Peccato», argomenta l’allenatore campano, che riconosce il valore degli avversari.

«Complimenti alla Vis Nova: ha condotto la gara e meritato. Siamo stati puniti da una squadra forte. Severa la forbice finale, quando si incontrano formazioni di livello che non si fermano mai», conclude Fasano.