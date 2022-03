Mattia Rocchino a Camogli, Daniele De Gregorio a Fuorigrotta. Entrambi hanno griffato la vittoria biancazzurra, contribuendo in maniera decisiva con il loro poker personale a battere la Rari Nantes Sori all’andata come al ritorno. Capitan Ciro Alvino e compagni escono a testa alta dalla Scandone, dove hanno trionfato 10-4 (parziali di 2-1, 2-1, 2-1, 4-1) sui liguri. Successo davvero prezioso per i ragazzi di Walter Fasano, il secondo stagionale, grazie al quale riducono soltanto di una lunghezza il distacco dalla Futurenergy Rinnovabile. Abbandonano così il fondo della classifica gli acquachiarini.

Stesso parziale nei primi tre periodi per l’Aktis Acquachiara. In luce lo scugnizzo di Soccavo. Match winner De Gregorio, classe 2002, già medaglia d’oro all’Europeo di Tbilisi, in Georgia (18 agosto 2019). Doppiette per Fabio Angelone e Michele Gargiulo.

«Finalmente una vittoria dopo le belle prestazione e le partite perse nel finale per inesperienza», commenta soddisfatto il tecnico salernitano Walter Fasano. «Siamo stati bravi dall’inizio alla fine, anche quando il Sori poteva rientrare in gara», osserva l’allenatore classe 1977. «Siamo stati abili in difesa, sfruttando le occasioni in fase d’attacco. Sono molto contento per i ragazzi, perchè stiamo lavorando tanto e bisognava invertire il trend», tiene a precisare il coach dell’Aktis, che ha apprezzato la prova del collettivo.

«Mi è piaciuto l’atteggiamento dei miei, che hanno creato una forbice molto ampia: meritavamo tale risultato», prosegue Fasano, che guarda ai prossimi impegni in calendario. «Affronteremo in rapida successione le prime tre squadre del girone Sud: Rari Nantes Florentia, Roma Vis Nova e Canottieri Napoli: saranno incontri impegnativi», avverte la guida biancazzurra. «Quella di oggi una prestazione eccellente: ci tenevamo a fare bene e a vincere. Buone le finalizzazioni: abbiamo limitato i punti di forza degli avversari», conclude Fasano.

Turno domenicale alla Scandone (nella foto di Gianluca Madonna): Canottieri Napoli-Rari Nantes Sori in programma domani alle ore 17, recupero della settima giornata di serie A2.