Si decide ai rigori. Sbaglia Lorenzo Bisso, segna Fabio Angelone. Ed esplode la Scandone. L’Aktis Acquachiara si aggiudica gara 1 finale playout, battendo dai cinque metri Sturla 11-9. Non bastano i canonici 32 minuti a determinare la contesa clorata. L’emozionante appendice riscalda un pomeriggio estivo già rovente per le elevate temperature.

Ad armi pari. 6-6 recita il tabellone al suono della sirena. Si gioca sul filo dell’equilibrio (parziali di 2-3, 1-1, 1-1, 2-1), vista l’importanza della posta in palio. Sul piano vasca si scorge in maglia verde Fabio Gambacorta, l’allenatore dei liguri, ex giocatore di Posillipo e Acquachiara. Dall’altra parte della barricata il tecnico genovese classe 1983, dopo i trascorsi da pallanuotista.

Cronaca. Al termine del terzo periodo 4-5 in favore degli ospiti. Mattia Rocchino apre la quarta frazione, sfruttando la superiorità numerica (5-5). Risposta immediata di Alessio Pellerano, che riporta avanti i suoi (5-6). Escono per limite dei falli Piero Musacchio e Nicolò Priolo. Daniele De Gregorio incalza il portiere Emanuele Rossi. E proprio l’insistenza dello scugnizzo di Soccavo trova la rete del definitivo pareggio. Solita esultanza del numero 10 biancazzurro: pugni chiusi e urlo liberatorio. «Andiamo, andiamo», incitano dalle gradinate. Spreca però in ripartenza la formazione partenopea ad 1’20” dal gong. Nelle battute finali i rispettivi mister si giocano i timeout a disposizione. Capitan Ciro Alvino respinge la conclusione avversaria. Finisce con il cartellino rosso per Matteo Perongini e Nemanja Marinkovic, entrambi espulsi per cattiva condotta.

Penalty. «Ciro siamo tutti con te», gridano i tifosi acquachiarini. Lorenzo Bisso scarica la tensione dell’attesa sulla palla gialla. Viene comunicata la lista dei tiratori al delegato Fin Filippo Rotunno. Inizia la serie l’Acquachiara con De Gregorio. Walter Fasano si stacca dalla panchina e vive il momento in solitaria. Lorenzo Navone per il 7-7. Il mancino Matteo Aiello trasforma, replica l'omonimo Villa (8-8). Vanno a segno Michele Gargiulo e Alessio Pellerano (9-9). Mattia Rocchino la mette dentro (10-9), Bisso coglie il palo. Cala il silenzio a Fuorigrotta, poi Fabio Angelone (11-9) fa partire la festa.

Considerazioni. «Forse abbiamo disputato la peggiore partita dell’anno. Oggi non era importante la prestazione ma il risultato. Abbiamo vinto nel modo più bello alla lotteria dei rigori. Siamo stati freddi nelle cinque esecuzioni», dichiara il salernitano Fasano. «Abbiamo commesso diversi errori nell’arco del match. Il migliore in campo è stato il portiere Emanuele Rossi. Dobbiamo giocare meglio e ora testa a gara 2», avverte il coach dell’Aktis. «Ci faremo trovare pronti per una prestazione decisamente migliore rispetto a quella odierna», auspica Fasano.

Portavoce. «Sfida difficile come nelle previsioni. Non abbiamo mollato. Buona la difesa, in attacco si poteva fare di più», argomenta il numero uno napoletano. «Contava vincere e ci siamo riusciti. Il merito è del gruppo e del nostro allenatore: siamo stati compatti fino alla fine», commenta Alvino. «Non c’è modo di riposare, perché con la stessa squadra andiamo a disputare i quarti under 20. Ci ritroveremo in settimana a preparare gara 2», prosegue il ragazzo del Rione Sanità. «Glaciali i miei compagni dai cinque metri e gli under 18 Mattia Rocchino e Fabio Angelone hanno mostrato la freddezza di due veterani, chiara dimostrazione della crescita dei nostri giovani», conclude soddisfatto il capitano Alvino.