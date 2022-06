Ultimo atto. Capitan Ciro Alvino e compagni si giocano la salvezza alla Scandone. Domani (ore 12) la finale playout con Sturla decreterà chi resterà in serie A2 e chi saluterà la categoria. Si affidano al supporto dei tifosi i biancazzurri, che tra le mura amiche hanno superato i liguri 11-9 (sabato 4 giugno), rimediando il ko esterno (6-5) la settimana successiva.

Rifinitura mattutina. «Siamo pronti e carichi», spiega alla vigilia il tecnico salernitano Walter Fasano. «Non vediamo l’ora di giocare questo confronto, l’ultimo della stagione», ammette l’allenatore campano, che ripercorre il cammino dei suoi. «E’ stato un anno bello, turbolento, pieno di insidie, che ci ha visti protagonisti in tutte le partite», ricorda il coach dell’Aktis Acquachiara.

Unico obiettivo, unico pensiero. «Ci teniamo a chiudere al meglio il campionato», argomenta fiducioso Fasano. «Abbiamo analizzato gara 1 e gara 2: domani sarà un match che vogliamo affrontare con il coltello tra i denti, perché la vittoria è l’unica cosa che conta», asserisce convinto.

Epilogo clorato. È il momento della verità per i napoletani, che non hanno mai smesso di credere nel loro sogno. Il mancino Matteo Aiello, Daniele De Gregorio e soci (nelle foto di Gianluca Madonna) non lasceranno nulla di intentato e affronteranno a viso aperto, come di consueto, l’avversario di turno.