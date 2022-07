Tropical biancazzurro. Si ritroveranno lunedì 25 luglio al parco termale di Sant’Angelo d’Ischia i pallanuotisti dell’Aktis Acquachiara. Sarà una occasione per salutare al meglio la stagione sportiva appena conclusa con la salvezza conquista in serie A2 e lo storico terzo posto raggiunto dall’under 18 alla Final Eight di Monterotondo ai danni del Circolo Nautico Posillipo.

All’invito del presidente Franco Porzio hanno subito risposto presente capitan Ciro Alvino, il mancino Matteo Aiello, Daniele De Gregorio, Antonio Barela, Alessandro Gargiulo (nella foto di Gaetano Nardone). E ancora Giovanni Russo, Manuel Cecere, Simone Cucciniello, Andrea Di Maro, Alessio Di Gloria, Lorenzo Fileno, Francesco Costa, Davide Chianese.

Pronostici sovvertiti. I ragazzi di Walter Fasano hanno sorpreso gli addetti ai lavori e non solo, tanto nel girone Sud quanto nella rassegna di categoria, archiviando la serie playout e ben figurando nella competizione giovanile. A riprova del minuzioso lavoro svolto dallo staff tecnico guidato dall'allenatore Fasano, attenzionato dal direttore sportivo Mino Marsili, non va tralasciato il premio di miglior portiere vinto da Davide Chianese e quello di miglior giocatore assegnato a Fabio Angelone.

Quarto di secolo. L’Acquachiara festeggerà a settembre i 25 anni della sua fondazione. «Stare insieme e ricordare una bella annata, frutto della crescita tecnica ed anche umana dei ragazzi» il senso dell’iniziativa voluta da Franco Porzio. «Cercherò di inserire all’interno di questo gruppo due-tre elementi più esperti, che possano aiutare l’ulteriore percorso di maturazione degli atleti under 18 e under 20», annuncia il patron acquachiarino, svelando le mosse di mercato. «Non mancherà l’innesto anche degli altri giovani che militano nella categorie inferiori, pronti a seguire l’esempio di quelli che si sono resi protagonisti in A2, con l’obiettivo di arrivare a giocare, anche loro, in serie A», conclude Porzio.