La quarta giornata di serie A2 vede il confronto Aktis Acquachiara-Unime. Inseguono la seconda vittoria stagionale capitan Vincenzo Tozzi e compagni, privi dell’infortunato Daniele De Gregorio. Alla Scandone in forte dubbio la presenza di Manuel Occhiello. «Affrontiamo un avversario che può contare sull'apporto di giocatori validi come Vittorioso, Eskert e Cusmano. Sappiamo che non sarà una partita semplice, perchè i siciliani sono a caccia di punti», spiega alla vigilia il tecnico napoletano Mauro Occhiello.

Messinesi fanalino di coda del girone Sud. «Anche loro hanno pagato il ritardo di preparazione, come noi del resto. La pandemia ha creato seri problemi pure agli impianti natatori», ammette l’allenatore acquachiarino. «Abbiamo preparato bene il match, faremo il massimo in vasca per tornare al successo», auspica fiducioso Occhiello (nella foto Di Manuel Schembri). Fischio d'inizio alle ore 15, sempre a porte chiuse.

Gli isolani hanno pareggiato al debutto con la Rari Nantes Arechi alla Simone Vitale e subìto due sconfitte nei derby con la capolista Nuoto Catania e Muri Antichi. «Troveremo di fronte una squadra agguerrita che vorrà a tutti i costi smuovere la classifica e conquistare il primo successo in campionato», osserva l’universale Stefano Mauro. «Velocità e ripartenze: proveremo a sfruttare le nostre armi migliori», conclude Mauro. Si affidano alle prodezze di Manuel Rossa i biancazzurri, che hanno incassato 28 reti e segnato 24 gol.

