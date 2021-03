Sbarca a Napoli la serie A di torball. Punta a diventare disciplina delle Paralimpiadi il gioco a squadre per non vedenti ed ipovedenti. All’Istituto Paolo Colosimo, centro socio educativo per i giovani in difficoltà con i suoi 80 anni di tradizione e polo di riferimento dell'Italia centro-meridionale, si annuncia un fine settimana interessante. Sabato 6 marzo (dalle 14 alle 19) e domenica 7 (dalle 8 alle 13) si affronteranno compagini provenienti da Bolzano, Teramo, Ascoli Piceno e Frosinone.

A difendere i colori di casa il gruppo sportivo dilettantistico Colosimo, nato nel 1983 per offrire l’opportunità di vivere lo sport e crescere socialmente, che nel corso degli anni ha raggiunto traguardi notevoli, mettendo in bacheca il primo posto nel torneo internazionale di Valcalepio, cinque Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane e cinque scudetti nel goalball. Diversi i riconoscimenti ricevuti: la Stella di bronzo al merito sportivo, e il premio Coni come seconda migliore società dell’anno dietro il Calcio Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Dopo due anni ritorna finalmente all’ombra del Vesuvio il tanto atteso campionato nazionale. «Siamo orgogliosi di accogliere questo evento così importante, in quanto perfettamente consapevoli che il periodo di chiusura a cui questa pandemia ci ha costretti, specialmente per chi soffre di disagi psicofisici come i nostri utenti, ha rappresentato ed ancora rappresenta un isolamento sociale forzato, che incide negativamente sullo stato d’animo», spiega soddisfatta la società ospitante, così come l’Uici Napoli, da sempre assertore dell’importanza dell’attività motoria e sportiva per i disabili visivi. «L’evento di caratura nazionale offre una ventata di speranza, in grado di poter donare un sorriso agli utenti, anche se per un solo istante».

Ogni team sarà composto da tre giocatori con altrettante riserve. Particolarità del pallone impiegato la presenza interna di campanellini, in modo da percepire da parte dei giocatori bendati, attraverso il suono, la direzione della sfera. Vince chi segna più gol, tirando la palla con le mani. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e del vigente protocollo anti Covid-19, imposto dalla Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi (Fispic).

