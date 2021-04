Posillipo in grande spolvero alla trentacinquesima edizione del trofeo dedicato al grande presidente Paolo d'Aloja. Nelle due giornate di regate esplode la gioia dei giovani canottieri posillipini della categoria juniores. Dopo averne conquistato l'accesso con la duplice vittoria nel 2 senza e nel 4 senza al meeting nazionale del mese scorso, Federico Ceccarino con Nando Chierchia e Davide Piovesana con Emanuele Lobascio hanno portato i colori rossoverdi sul gradini più alto del podio.

Nella regata del Sabato Federico e Nando in maglia azzurra esultano vittoriosi sul traguardo, anticipando tutti gli altri equipaggi misti, facendo registrare un lodevole tempo al cronometro (6.58.86); mentre Davide ed Emanuele combattono nella piccola finale mantenendosi nel gruppo di testa. Nelle regate della Domenica 18 Aprile anticipate dalla passerella degli equipaggi medagliati ai recenti campionati europei di Varese ed in preparazione per le olimpiadi di Tokyo, i nostri giovani hanno ancora saputo meritare l'attenzione dei tecnici. Di fatto, le prime due posizioni della finale del due senza si invertono, e solo per un errore di valutazione durante la partenza Chierchia e Ceccarino dopo una brillante rimonta nel tratto centrale del percorso, hanno ceduto il passo all'equipaggio misto Canottieri Napoli e Sampierdarena di Fragomeno e Cappagli che ha saputo sostenere un ritmo più elevato nell'ultima frazione.

Ancora un argento dunque per i colori rossoverdi a questo Memorial d'Aloja. Nella finale B un crescente miglioramento dell'equipaggio composto da Piovesana e Lobascio ha fatto registrare un testa a testa con il giovane equipaggio della canottieri Retica dove pochi decimi hanno diviso i due equipaggi. Un altro tassello nel percorso di crescita è stato posizionato, il gruppo ha mostrato maturità e determinazione, i prossimi impegni (2° Meeting nazionale) che saranno valutativi per la composizione della squadra nazionale Junior ci vedranno di certo protagonisti. A fine Giugno invece l'unione della squadra si presenterà compatta ai campionati di categoria a Gavirate con i tecnici Giovanni Fittipaldi, Rosario Aita e Tina Fevola coordinati da Mimmo Perna e i dirigenti societari Italo Lanni, Antonio Ilario e al presidente Vincenzo Semeraro.