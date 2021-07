Marcia di avvicinamento. Napoli 2021-2024. Lo sguardo lungo della ginnastica all’ombra del Vesuvio non conosce confini. Il percorso iniziato con le Universiadi 2019 prosegue con i Campionati Italiani Assoluti. Dopo il successo dell’Autunno e della Primavera, ecco l’Estate napoletana dell’artistica. Nell’impianto di via Argine, riqualificato con i fondi della Regione Campania, in occasione della 30esima edizione estiva dei Giochi universitari, scatta la rassegna che precede le Olimpiadi di Tokyo.

Porte aperte nella struttura di Ponticelli (ed è questa la vera novità), seppur con un numero contingentato di pubblico sugli spalti e nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, dopo più di un anno e mezzo senza appassionati in presenza. Riconosciuta di interesse nazionale dal Coni, la gara si snoderà nel fine settimana: sabato 10 luglio il concorso generale, mentre domenica 11 luglio andranno in scena le finali di specialità maschili e femminili. Protagonisti in città i ginnasti pronti a volare alla rassegna a cinque cerchi. Convocate dal direttore tecnico Enrico Casella, si potranno ammirare in pedana le Fate (Giorgia Villa e Asia D’Amato, Alice e Martina Maggio), atlete del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, così come Elisa Iorio e Desirée Carofiglio, dopo i duri infortuni patiti; e poi l’aviere Ludovico Edalli, campione in carica, tesserato per l’Aeronautica Militare, che insegue il suo sesto titolo assoluto in carriera, e l’altro componente del gruppo sportivo di Vigna di Valle, Marco Lodadio, al rientro dopo il lungo stop per l’intervento alla spalla, che sta recuperando in vista delle Olimpiadi nipponiche.

Grande assente agli Assoluti Vanessa Ferrari, in preparazione della sua quarta partecipazione ai Giochi. Assicurano battaglia Lara Mori (Ginnica Giglio), Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), lo specialista alla sbarra Carlo Macchini (Fiamme Oro), il «Signore degli anelli», Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno) e tanti altri ancora. Si preannuncia un palinsesto nutrito di eventi, organizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia, grazie alla lungimiranza del vicepresidente nazionale Rosario Pitton, delegato dal cavaliere Gherardo Tecchi, in sinergia con Campania 2000 (società organizzatrice), presieduta da Aldo Castaldo, guida del comitato regionale di Federginnastica, con il supporto del Comune di Napoli, rappresentato dal sindaco Luigi de Magistris, dall’assessore allo sport Ciro Borriello e dalla dirigente Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi Gerarda Vaccaro.

Da rimarcare l’instancabile impegno dei volontari (una squadra composta da ben 40 elementi), coordinati da Marco Castaldo, Massimiliano Villapiano, Stefano Laudadio, Valentina Gaverio, Maria Novella Pavesi e il segretario di gara Enzo Tais, sotto lo sguardo vigile di Cristina Casentini, competition manager e responsabile delle attività internazionali, per una due giorni di altissimo livello, specialmente perché anticipa, di appena una settimana, la partenza della delegazione azzurra per i Giochi Olimpici di Tokyo.

Il PalaVesuvio (nella foto di Simone Ferraro) si appresta a diventare il teatro della grande ginnastica, anche in concomitanza con il Criterium giovanile GAM e GAF. Napoli capitale dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2024. Partenope vede Tokyo ma «punta» ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ci si qualifica proprio all’ombra del Vesuvio.