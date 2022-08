I Faraglioni e il Vesuvio. Due gabbiani e un paio d’occhialini. È questa la veste grafica scelta per presentare la 57esima edizione della Capri-Napoli Trofeo Farmacosmo, al via domenica 4 settembre. Per la prima volta ci sarà in gara il nuotatore partenopeo Mario Sanzullo, atleta delle Fiamme Oro e della Canottieri, pronto a riscattare la delusione del mancato successo ai recenti Europei di Roma. Si ripresenta il fascino immutato della maratona di fondo, la competizione più affascinante nelle acque del Golfo.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, in programma giovedì 1 settembre (ore 12) presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, interverranno Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità, Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, Paolo Trapanese, presidente Federnuoto campana, Luca Piscopo, consigliere nazionale Fin e coordinatore delle Fiamme Oro, i responsabili della società Farmacosmo, e Luciano Cotena, presidente delle società organizzatrice «Eventualmente Eventi & Comunicazione».