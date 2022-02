Cibo e Sport. La locandina dell’iniziativa mette in primo piano la piramide alimentare e ribadisce un invito che intende essere un programma da perseguire. «Insieme per promuovere la Dieta Mediterranea». Per orientare in maniera congiunta i loro desiderata, Coni Campania e Coldiretti hanno presentato e siglato il protocollo di intesa: intendono diffondere fra i giovani un corretto stile di vita, basato sulla sana alimentazione, abbinata alla attività motoria e sportiva.

«Incisivi subito». Si tratta di un punto di inizio per contrastare obesità e sedentarietà, ripartendo dai prodotti tipici del territorio, vere eccellenze invidiate nel mondo. A spiegare le ragioni e le finalità di un «appuntamento così importante» Sergio Roncelli. «Il protocollo assume un valore particolare. Veniamo da un periodo complicato di pandemia, nel corso del quale i giovani hanno accentuato uno stile di vita negativo, non hanno praticato sport e trascorso il loro tempo al computer».

Fissa la linea il presidente Coni regionale. «Riportare al centro lo sport, inteso come modello di vita, con un’azione mirata ed efficace, un messaggio profondo ed efficace». Idee chiare per una proficua sinergia. «Dieta Mediterranea ormai consolidata, povera di grassi saturi. Si usano a tavola una ampia varietà di verdure. Un antidoto per prevenire le malattie cardiovascolari. E si propone come alimentazione adatta agli sportivi e non solo: deve essere un momento di gioia e benessere e non di pesantezza, né di preoccupazione e tensione», osserva Roncelli durante la conferenza stampa.

«La Dieta Mediterranea con la sua varietà di colori e sapori ben si adatta con i suoi benefici, congeniale alla multidisciplinarietà dello sport». In via Alessandro Longo 46 non si perde tempo. «Diffondiamo un messaggio salutare in favore dei giovani: abbinare sana alimentazione, attraverso i prodotti della Dieta Mediterranea, tipici del nostro territorio, con l’attività motoria e sportiva, perché cresca nelle nuove generazioni uno stile di vita duraturo», asserisce convinto Roncelli, che illustra il modus operandi da concretizzare. «Il protocollo d’intesa Coni-Coldiretti si tradurrà in azioni comuni nelle scuole (licei sportivi e non solo), per far conoscere e irradiare le potenzialità benefiche della Dieta Mediterranea. Saremo presenti nelle grandi competizioni, a partire dalla prossima Capri-Napoli, ma destinatari saranno anche le diverse fasce della popolazione», conclude il presidente Coni campano.

Partenariato innovativo. Pronta a fare la sua parte la Confederazione nazionale coltivatori diretti, ovvero la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana. «Si genera una occasione e una opportunità, si avvia un esempio di sana collaborazione tra istituzioni, che hanno a cuore il destino dei cittadini», afferma entusiasta Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania. «Sono importanti i contenuti del protocollo ma anche la capacità di due strutture ben radicate sul territorio regionale come Coldiretti e Coni Campania, presenti in tutte le realtà comunali e zonali, con personale proprio e dirigenti: questa ramificazione capillare facilita l’intesa».

Uno sforzo da mettere in campo, per abituare il consumatore alla qualità e alimentarsi di prodotti certificati. «Nasce una collaborazione nuova. Dovremo saper raccontare la Dieta Mediterranea e promuovere il patrimonio Unesco, in modo da incidere efficacemente sulla salute dei giovani non solo con attività tradizionali». Campagna Amica all’intero dei mercati coperti e dislocati in tutta la regione Campania e Capri-Napoli.

«Piace molto l’idea di entrare nelle scuole. E’ fondamentale fare cultura. Il rovescio della stessa medaglia: corretta alimentazione e sport devono procedere di pari passo, impattare sulla salute e sull’ambiente», argomenta Masiello, riferendosi al dato momento storico. «Con il Covid è aumentata la percezione da parte dei cittadini e ha fatto comprendere che nulla è più scontato. Tutto può essere messo in discussione. La salute ha un valore che non può essere sottovalutato, serve un approccio utile e tempestivo», conclude Masiello, tra gli applausi di Sergio Avallone, vicepresidente vicario Coni Campania, Francesca Merenda, segretario Sport e Salute, Antonio Mastroianni, rappresentante degli enti di promozione sportiva, Marco Mansueto, membro della Scuola regionale dello Sport e Attività Sportive Confederate, Enzo Marra e Giuseppe Esposito, coordinatore tecnico provinciale Coni Napoli. La firma e la consegna del gagliardetto hanno sancito l’ufficialità.