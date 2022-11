Alessandra Mangiacapra e la promozione del karate tra i ragazzi

Sorriso e felpa della Polizia. Questione di forma e non solo. Tipico del karate, che impone di migliorarsi continuamente per ricercare la massima padronanza tecnica e mentale, in modo da raggiungere equilibrio interiore, stabilità e consapevolezza. E così Alessandra Mangiacapra, campionessa plurititolata delle Fiamme Oro, ha preso parte all’evento sportivo organizzato dal maestro Rocco Contino, tecnico federale e cintura nera 5° Dan, presso la Scuola Karate Do Pozzuoli, collegata alla asd Polisportiva Bushido Funakoshi.

«Vedere i ragazzi felici è stata una grande gioia ed è un piacere poter promuovere lo sport», dichiara orgogliosa Mangiacapra, protagonista indiscussa nel 2022 con il bronzo conquistato ai Giochi del Mediterraneo di Orano, in Algeria, l’oro a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, e il bronzo a Baku, in Azerbaigian, in Premier League. «Sono onorata di aver partecipato alla rassegna presso l’impianto sportivo della scuola media statale Pergolesi 2 di Monterusciello», afferma l’atleta classe 1999, «contenta di aver trasmesso la mia passione e il mio amore per il karate».

Una opportunità fantastica per i 60 ragazzi che hanno avuto la fortuna di incontrare la campionessa europea e mondiale, titolare della Nazionale italiana. Con interesse e curiosità sono intervenuti atleti da diversi comuni della Campania per apprendere le tecniche di combattimento (kumite) che normalmente Mangiacapra utilizza in gara.

«Ringrazio la Fijlkam e la Polizia di Stato, che mi hanno permesso di presenziare alla manifestazione», conclude la 23enne, iscritta al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, proiettata ai prossimi impegni. «Chiuderò la stagione con i campionati nazionali assoluti, che si terranno a Settimo Torinese da 18 al 20 novembre, per poi riprendere a gennaio 2023 con la prima tappa di Premier League al Cairo, in Egitto».

«Tale evento nasce per creare aggregazione, sinergia e confronto tra gli atleti di diverse realtà sportive, affinché si possa seguire un’unica linea guida divulgata da eccellenze come Alessandra Mangiacapra», argomenta il maestro Contino. «I praticanti della nostra meravigliosa disciplina acquisiscono con la costanza dominio del proprio corpo e sicurezza di sé, per affrontare con determinazione qualsiasi situazione la vita porrà sul loro cammino», chiosa Contino.

E’ intervenuto anche Luca de Rose, psicologo dello sport dell’Italia Team, che ha accompagnato gli atleti alle Olimpiadi di Tokyo e che a fine settembre ha raccontato l’esperienza nipponica agli studenti del Suor Orsola Benincasa al Castel dell’Ovo.