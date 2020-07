La vela campana fa tappa a Varcaturo per il quarto stage del programma di ripresa delle attività sportiva giovanile, organizzato dalla Federazione Italiana Vela con il Comitato V ZONA. Dopo gli equipaggi della classe 420, con il Tecnico della nazionale giovanile Luigi Picciau ed i timonieri della classe Laser 4.7 e Radial con il Tecnico della squadra Olimpica Alp Alpagut, l’appuntamento finale ha visto la partecipazione di ben 19 atleti U16 e U19 della classe Techno 293.



Allo stage delle tavole a vela, ospitato presso la nuova sede dell’Affiliato Black Dolphin, nell’ incantevole spiaggia del lido Varca d’Oro di Varcaturo, hanno partecipato ben 19 atleti convocati dalla Direzione Tecnica Giovanile FIV di concerto con la Zona , provenienti da ​Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Lega Navale Italiana di Napoli, Mascalzone Latino, Black Dolphin e Circolo Nautico Monte di Procida. Quattro intense giornate di attività, coordinate dal tecnico Federale Mauro Covre, assistito dall’allenatore zonale Gianluca Montuoro, con oltre 16 ore di allenamento in mare ed interessanti momenti formativi a terra , il tutto arricchito dalla straordinaria presenza di Alessandra Sensini, Direttore Giovanile FIV e Vice Presidente CONI. Un lavoro di programmazione sportiva intenso, portato avanti dal Direttore di Zona Antonietta De Falco con il coordinamento tecnico di Maria Quarra e con il prezioso supporto dei Circoli Affiliati e dei rispettivi allenatori.



Per Mauro Covre Tecnico Federale delle tavole a vela : «Il raduno è andato molto bene, ho trovato una sensibile crescita di tutto il gruppo di atleti della V ZONA a cui ho fornito suggerimenti su come continuare il trend di crescita». Per Alessandra Sensini Direttore Sportivo Giovanile FIV «La Federazione Italiana Vela ha messo in campo la squadra dei propri tecnici per dare impulso alla ripartenza dell’attività giovanile del territorio ed in Campania , abbiamo apprezzato l’impegno e la determinazione nel portare avanti programmi ambiziosi per la crescita delle classi veliche giovanil». Per Francesco Lo Schiavo Presidente della FIV Campania «In 4 distinti stage per le classi 420, Laser e Techno sono stati coinvolti ben 59 atleti di 10 Circoli Affiliati, l’impegno continuerà nei prossimi giorni con i 25 timonieri della classe Optimist che parteciperanno ai Campionati Giovanili previsti a fine agosto sul Lago di Garda dove, in queste giorni, si è conclusa la prima regata nazionale Open Skiff che ha visto i successi della vela giovanile campana tra gli U17 con la vittoria di Matteo Lubrano della LNI di Procida ed il terzo posto di Manuel De Felice del Circolo Nautico Monte di Procida, mentre tra gli U13 il terzo posto di Matteo Attolico ed il 5° posto di Domenico Schiano di Scioarro entrambi della LNI di Procida. Il Comune di Monte di Procida ha ospitato i gommoni federali nel porto turistico di Acquamorta e la Sezione Velica della Marina Miltare di Napoli ed il Circolo Ufficiali della Marina Militare che hanno supportato l’ospitalità dei tecnici federali. © RIPRODUZIONE RISERVATA