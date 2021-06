Campione d’Europa e campione d’Italia. Colleziona titoli senza voler cedere mai lo scettro. Dal trono non vuole scendere, comodo e a suo agio sul gradino più alto del podio. E’ fatto così Alessandro Sibilio, il posillipino delle Fiamme Gialle, tesserato per l’Atletica Ricciardi Milano 1946. Solare e sorridente ragazzo del Sud che trionfa in Trentino Alto Adige. Non una novità. Bressanone 2019 e Rovereto 2021. Una riconferma assoluta tanto da scrivere una pagina che sa di impresa. Scende per la prima volta sotto il muro dei 49 secondi e diventa il quarto italiano di sempre, dietro a Fabrizio Mori, Eddy Ottoz e Gianni Carabelli, con il crono tutto da incorniciare (48”96).

«Sono felicissimo», ammette orgoglioso il 22enne napoletano. Ostacolista imprendibile e imbattibile Sibilio, che mette il turbo sul rettilineo, creando il vuoto alle sue spalle. «Sono arrivato a 4 centesimi dal record under 23 di Fabrizio Mori», spiega entusiasta il classe 1999. Allenato da Gianpaolo Ciappa, il neocampione italiano (bis) dei 400 ostacoli non nasconde la sua gioia. «Avevamo lavorato molto per abbattere la barriera dei 49” ma ovviamente l’emozione è stata tutta un crescendo, perché non me l’aspettavo», esterna sincero. «La preparazione è stata fatta allo Stadio Diego Armando Maradona, poi siamo ospitati sempre con piacere a Formia, presso il Cpo diretto da Davide Tizzano, dove incontriamo spesso Mori», racconta Sibilio.

Estonia e Giappone le prossime mete di un viaggio da vivere certamente da protagonista. In programma gli Europei under 23 dall’8 all’11 luglio e poi le Olimpiadi nipponiche tanto attese. «A Tallin vado per giocarmi qualcosa di importante, a Tokyo, invece, per sognare in grande», dichiara fiero Alessandro, che si ispira al livornese Mori. Partenza per il Sol Levante nella terza settimana di luglio. Napoli chiaramente tiferà per il suo atleta di punta. «Spero che molti ragazzi possano seguire le mie orme in pista», auspica il finanziere partenopeo. Primato personale, campione italiano assoluto per la seconda volta, non ci sono (400) ostacoli a smorzare la grinta di super Ale, veloce come il vento e forse di più.