Alex Zanardi, da pilota di Formula 1 ad atleta paralimpico: nel 2001 l'incidente in cui perse le gambe:

Ultimo aggiornamento: 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è l'uomo che non si arrende e che ha fatto dello sport non solo una vocazione, ma anche uno stile di vita a cui non si può rinunciare nonostante le difficoltà. Ora che tutta l'Italia è con il fiato sospeso per le sue condizioni in seguito allo schianto in , tornano alla mente le immagini dell'altro incidente, quello che gli è costato la perdita di entrambe le gambe, nel circuito diil 15 settembre 2001.Il pilota automobilistico era rientrato ai box per un rifornimento salvo poi uscire e perdere il controllo della vettura. Subito dopo il testa coda ci fu un impatto violentissimo con un altro pilota in gara,di Zanardi ne uscì divisa in due. Per salvargli la vita fu necessario amputargli gli arti inferiori. Ci vollero sei settimane di ricovero e una quindicina di operazioni per cominciare il processo di riabilitazione, ma Alex non si è perso d'animo e si è rifatto una carriera sportiva diventando un campione paralimpico.ha sviluppato fin da bambino la passione per i motori, nonostante l’opposizione della famiglia che in quegli stessi anni aveva perso la figlia maggiore Cristina in un incidente stradale. Nell'automobilismo si è laureato campione CART nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005.Nel paraciclismo ha conquistatoÈ stato scelto come portabandiera azzurro ed è stato eletto “Atleta del mese” dal Comitato Paralimpico Internazionale. Ha ricevuto infine anche il Premio Legend ai Gala dei Gazzetta Sports Awards.