Vittoria e conferma. Bissa il successo del 2019 Alfredo Sacco, che si aggiudica l’edizione 2021 del Gran Fondo Italia di nuoto in acque libere nell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate. Accompagnato dal canoista cilentano Giuseppe Rizzo, proprio come due anni fa, il nuotatore salernitano ha preceduto al traguardo i suoi avversari, chiudendo la gara con il tempo di 3 ore e 19 minuti. Alle sue spalle Raffaele Vernieri e Ivano Quaranta. In evidenza l’argentino Claudio Plit, già vincitore di ben quattro edizioni della Capri-Napoli.

«Gara stancante e impegnativa. Acqua gelida a Punta Licosa, vento contrario da San Marco fino all’arrivo, corrente e onde avverse», ha dichiarato Sacco, abile a domare gli imprevisti lungo la traversata. «La testa gioca un ruolo fondamentale, importante è non mollare mai e affrontare la competizione bracciata dopo bracciata», ha osservato soddisfatto l’atleta salernitano. La tappa cilentana è stata organizzata dal Circolo Nautico Punta Tresino, in collaborazione con Gran Fondo Italia. Il circuito, da quest’anno riconosciuto di interesse nazionale dal Coni, è valido anche per il campionato nazionale di nuoto in acque libere. Spettacolo nel mare Bandiera Blu di Castellabate, nonostante la giornata nuvolosa e le condizioni meteo-marine non eccellenti.

Dodici i partecipanti che hanno battagliato nella 15 km, partiti dalla baia di Ogliastro Marina, passando per San Marco e arrivando al traguardo posizionato alla frazione Lago, nello specchio d’acqua antistante il lido La Pagliarella. Sono state disputate, inoltre, due gare di un miglio e una di 5 km, in sinergia con l’Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (ENDAS) e il Centro Sportivo Italiano (CSI).

Particolarmente atteso, domani lunedì 19 luglio, il torneo giovanile di pallanuoto (con Pallanuoto Salerno, Circolo Nautico Salerno e Rari Nantes Salerno), durante il quale sarà ricordato Rosario Mazzitelli, vicepresidente Ussi Campania e responsabile comunicazione della Canottieri Napoli, scomparso nei mesi scorsi a causa del Covid-19 e ideatore del Torneo Internazionale di Pallanuoto a mare, svoltosi negli anni passati proprio nel Cilento. ll Circolo Nautico Punta Tresino e il Circolo Nautico Lazzarulo, di concerto con la Fin Campania, presieduta da Paolo Trapanese, hanno deciso di omaggiare i familiari del compianto giornalista napoletano con una targa.

«Siamo riusciti a completare un bel weekend sportivo al di là delle incertezze meteo. Il clou è stato rappresentato dalla 15 km e dalla presenza di diversi campioni argentini, tra cui il grande Plit. Castellabate conferma di essere una delle mete più apprezzate da chi pratica nuoto di fondo e noi siamo felici di poter contribuire con le nostre attività a promuovere il territorio», ha commentato orgoglioso Giovanni Pisciottano del CN Punta Tresino. «Ringrazio quanti ci sostengono e ci supportano, come il Circolo Canottieri Agropoli, il ristorante La Fattoria, e tutti i volontari. Termineremo il programma con il torneo di pallanuoto giovanile e lo faremo insieme alla Fin Campania e al Circolo Nautico Lazzarulo, nel ricordo di una persona speciale, un nostro amico, Rosario Mazzitelli, vera anima del Torneo Internazionale di Pallanuoto a mare», ha concluso Pisciottano.