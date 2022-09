Tutto pronto per la seconda edizione dello Sportcity Day, l'evento ideato e realizzato da Fondazione Sportcity, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che domenica 18 settembre vedrà 35 città italiane trasformarsi in palestre a cielo aperto per far vivere ai cittadini una giornata di sport unica nel suo genere. Sono previste oltre 50.000 cittadini di ogni età che per l'intera giornata avranno la possibilità di praticare più di 60 discipline sportive in quegli spazi urbani pronti per essere destinati ad utilizzo sportivo, principio fondante della rigenerazione urbana delle città che stanno lavorando per diventare delle vere e proprie “Sport City”.

Sarà una giornata di sport, di "cultura del movimento", socializzazione e anche di riflessione per gli amministratori pubblici, che vedrà il coinvolgimento di centinaia di associazioni sportive dei territori coinvolti pronte con i loro istruttori a coinvolgere i cittadini nella pratica sportiva per migliorare la qualità della vita.



Ogni città avrà un proprio programma di attività, strutturato secondo le proprie passioni, la propria storia e la propria tradizione sportiva.

In grandi città come Roma, Bari, autentiche best practice come Sportcity, a Palermo con il suo parco della salute, a Torino, a Bologna, a Catania, a Firenze, a Genova, a Napoli, a Cagliari, ma anche in location tutte da scoprire, in quella bella Italia dei Campanili ricca di storia, che è il cuore pulsante del nostro Paese.



A Napoli lo Sportcity Day si svolgerà all’interno dello Stadio Militare Albricci, struttura dell’Esercito Italiano messa a disposizione per la manifestazione dal Comando delle Forze Operative Sud che, nell’ottica di una solida sinergia tra istituzioni, supporta il CONI nella sua funzione di diffusore di modelli di vita sani e di valori educativi fondamentali per la società. Le attività presenti curate tecnicamente dal CSI saranno: Karate, Basket, Tiro con l’arco, Atletica Leggera e Rugby. Sara presente un truck medico dell’Humanitas che effettuerà test medico sportivi.

Le attività sportive saranno coordinate dal responsabile Sportcity della Campania Maurizio Marino, saranno presenti Il Generale C.A. Giuseppenicola Tota comandante del COMFOPSUD,il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli, il presidente del CSI Salvatore Maturo e l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante.