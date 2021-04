Presentata un'offerta da 276 milioni di euro per l'acquisto del 15% dei diritti sugli All Blacks, compresi quelli commerciali. È questa l'offerta che - in queste ore - il fondo di investimenti americano Silver Lake ha presentato alla federugby neozelandese. Si tratta di un'operazione finanziaria che - tecnicamente - metterebbe sul tavolo delle trattative anche i diritti sulla tradizionale danza tribale Haka. Che è parte della tradizione sportiva e culturale locale. La federazione di rugby, si apprende dai media locali, sembra stia valutando la proposta considerando che - nel 2020 - a causa della pandemia da Covid ha avuto perdite stimate tra i 35 e i 45 milioni d'euro.

«La storia non si vende», nel frattempo, è diventato un vero e proprio motto da parte dei giocatori e di tutta la squadra, che esegue la danza prima di ogni partita fanno prima di ogni partita. «Stiamo vendendo 129 anni di storia - scrivono gli All Blacks - e talento, e risultati che hanno portato a successi straordinari, raggiunti perché siamo quelli che siamo. Nessun altro l'ha fatto», così la nazionale neozelandese di rugby in un comunicato.

