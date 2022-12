Alla Partenope «Il rugby prima del Sei Nazioni»

C’è un prima e un dopo. E lo spartiacque è il Sei Nazioni. Doveva essere la presentazione di un libro, si è trasformato invece in un dialogo a più voci. Curiosità, aneddoti, episodi singolari sono stati rievocati. Con due foto su tutte che danno la cifra esatta di quello che fu: gli scudetti vinti dalla Partenope nel 1964-1965 e nel 1965-1966. Si sono ritrovati i campioni d’Italia Erasmo «Mimmo» Augeri, Raffaele D’Orazio, Alessandro Gelormini e Vincenzo Trapanese.

Il saggio dal titolo «Il rugby prima del Sei Nazioni», scritto da Cristian Lovisetto, Davide Macor e Andrea Pelliccia (edito da Absolutely Free), ripercorre il viaggio nella storia dei momenti più importanti della palla ovale italiana e gli autori sono andati alla ricerca degli eventi che più hanno influenzato la crescita del movimento nostrano. Storie di uomini e di squadre che si sono passati l’ovale, sono avanzati metro dopo metro non solo per vincere una partita o un campionato, ma anche per raggiungere l’obiettivo di scontrarsi alla pari con i maestri di questo sport.

L’Italia della scrittura e del rugby insieme. Il napoletano Andrea Pelliccia (classe 1972) è stato grintoso avanti nelle giovanili della Partenope, oggi ingegnere chimico convertito all’informatica. Il padovano Cristian Lovisetto (1986) artefice del blog Anonima Piloni: è un pilone nel corpo di un impiegato. Da Udine Davide Macor (1983), uno delle anime creative della pagina Delinquenti prestati al mondo della palla ovale.

Hanno scandagliato in modo accurato le origini del rugby in Italia, dalla prima partita giocata a Torino nel 1905 fino ad arrivare alla Nazionale che nel 1997 a Grenoble ha battuto la Francia, vincitrice del 5 Nazioni, con l’approdo definitivo nel Sei Nazioni. Non solo azzurri ma anche titolate squadre di club. Inoltre il testo contiene un saggio introduttivo di Luca Raviele e un racconto inedito di Andrea Pelliccia.

Emozionante davvero sentire i racconti di alcuni episodi della Partenope degli scudetti da parte dei quattro amici di un’epopea irripetibile (nelle foto di Maria Camilla Torre). Infine non è mancato il momento di confronto sui gravi e annosi problemi che zavorrano la crescita del rugby nel Sud Italia, partendo dalla vexata questio dell'impiantistica e da scelte federali poco lungimiranti.