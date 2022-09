Altro oro per Gianmarco Barletta, Italia ancora sul podio del tiro al volo

Ancora un meraviglioso oro mondiale per l'Italia del Tiro al volo che in Croazia, ai campionati del mondo junior, sta sbaragliando con il suo team. Dopo il titolo iridato individuale, Gianmarco Barletta porta a casa per l'Italia un altro oro nella gara del Mixed Team, gara disputata in coppia con Marika Paterna, atleta di Cento. E da Contursi Terme, paese di provenienza di Gianmarco, la gioia e gli auguri raddoppiano per il secondo successo consecutivo.



Grande concentrazione e soprattutto una preparazione che sta dando i suoi frutti con il ct Di Spigno, che sprona i suoi ragazzi. L'oro di Barletta/Paterna si unisce anche all'argento di Iezzi/Littamè.Oggi, invece, ci sarà la gara a squadre. I medal matches sono in programma a partire dalle 15.30. Attesa e dita incrociate, Gianmarco Barletta guiderà il team mondiale forte dei suoi due ori.