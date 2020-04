LEGGI ANCHE

Un lustro fa. In realtà sembra sia passato un secolo. «Insieme per scrivere la Storia», quanto rimarcato sul pass per accedere alla. Con i due capitani visibilmente contrapposti: Amaurys Perez della Carpisa Yamamay Acquachiara, ex di turno, calottina biancazzurra 2, e il mancino numero 8 Valentinodel. Prevalsero i rossoverdi, che conquistarono l’Euro Cup, unico trofeo che ancora mancava nella gloriosa bacheca posillipina.. «Mi riesce difficile parlare dell’ultima coppa vinta a, non pensando all’emergenza che stiamo vivendo, a quanti si stanno prodigando in prima linea negli ospedali, ai medici, in particolare, che sono più a rischio e più si stanno battendo, per superare questa pandemia. Serve rispetto e vicinanza alle famiglie, che stanno soffrendo per la perdita dei loro cari, causa il terribile virus», dichiara Paride, centrovasca classe’89.. «La vittoria dell’è molto lontana. Il mio attuale stato d’animo non è del tutto tranquillo nel ricordare felicemente i tempi andati. E’ però un momento che può aiutare ad apprezzare quanto di solito diamo per scontato nella quotidianità», ammette l’attuale capitano del Posillipo, allora vice.. «Indimenticabili quelle due finali, non le dimenticherò mai, poiché ho vissuto delle emozioni incredibili, che sono impresse nella mia mente. Disputare unnapoletano e giocarsi la coppa europea davanti a 5 mila spettatori, a, è un’emozione indescrivibile e inimmaginabile. Frammenti scolpiti nella mia memoria», osserva orgoglioso il pallanuotista che indossa la 12.. «Il pensiero volge alla tragedia. Dato il momento di difficoltà quei tempi sportivi sono veramente lontani. Il mondo della pallanuoto non vive un buon momento e di conseguenza anche il circolo. Tanti, troppi, i sacrifici. Il trionfo dell’Euro Cup segna un’epoca remota a livello agonistico. Molto è cambiato, a partire dalla squadra completamente diversa. Siamo rimasti soltanto in due rispetto a 5 anni fa, Tommaso Negri e il sottoscritto». Entrambi abbracciati (nella foto di copertina), sorridenti e con il pugno alzato al cielo.. «Ricordo con piacere il doppio duello con, non solo per il successo ma per le vibrazioni vissute e i legami intessuti con i miei ex compagni di club. Grande passione e attaccamento ai colori sociali: un mix di adrenalina e divertimento. Ripenso con affetto ai componenti di allora, che oggi sono altrove, e resterò loro legato come un fratello per tutta la vita», afferma soddisfatto, resosi protagonista di una doppia donazione all'ospedale Cotugno: un contributo economico e la preziosa calottina dell’apoteosi di 5 anni fa.«Difficile pensare ad una ripresa dei campionati. Nell’emergenza risaltano con maggiore evidenza le assenze di tutele per giocatori, tecnici e addetti ai lavori. Urge una discussione condivisa con Federazione, Istituzioni e associazioni: un tavolo nazionale di concertazione. Auspicabile tornare alla normalità con gradualità e perché no, cercando il lato positivo, giocare d’estate, negli impianti all’aperto. Opportunità da non escludere a priori», riferisce il player napoletano.. «Modalità smart working e allenamenti da casa a secco, seguendo i programmi del nostro preparatore Sandro Fusco. Con i ragazzi ci sentiamo in videochiamata: non mancano sedute di gruppo».«Pasqua inedita, può essere un momento di riflessione. Dobbiamo fare il nostro, rimanendo a casa, seguendo le regole. Stiamo tranquilli e aspettiamo tempi migliori», auspica l’alfiere rossoverde.«Bisogna fare di più, per aiutare lo sport italiano. Il Decreto Liquidità ha un articolo dedicato al fondo per il credito sportivo e ai finanziamenti per lo sport. Si tratta di indebitarsi a tasso agevolato con le garanzie statali (ma non con le garanzie delle Federazioni e delle associazioni): sono dei debiti che si contraggono. Ci sarebbe bisogno di un concreto aiuto e di vera liquidità, di fondi perduti e di contributi più sostanziosi. Vanno comprese l’utilità e l’impatto sociale delle discipline sportive. Lo sport forma le persone ad essere migliori e instilla i veri valori della vita», conclude il capitano-commercialista