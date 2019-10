A las cinco de la tarde. Non parliamo della celebre poesia di Federico Garcia Lorca né del film sulla difficile liberazione della donna afgana. In calottina d’ordinanza numero 5 affronterà domani nel derby campano alla Scandone (ore 17) la sua ex squadra. Posillipo – Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno è il big match delle retrovie nella quarta giornata di A1. Un tuffo nel passato che si apre al presente e guarda al futuro per Andrea Scotti Galletta.



«Sono trascorsi 10 anni, da quando ho lasciato il Posillipo. E’ sempre una partita speciale. Il Posillipo è stata la mia casa per 15 anni e mi ha formato prima come uomo e poi come giocatore. Mi auguro che sia un bel derby, spettacolare, divertente e corretto», spiega il napoletano che guida la compagine giallorossa. «Siamo entrambi in lotta per salvarci, ma c’è tutto un campionato davanti e questa non sarà una sfida decisiva. Importante sì, ma non decisiva», dichiara alla vigilia il granitico difensore, figlio d’arte e classe 1982.Palmares nutrito e ricco di soddisfazioni. In bacheca 3 scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea. Trionfi fantastici ed emozioni indelebili con il Posillipo. E poi esperienze maturate con Siracusa, il quinquennio con l’Acquachiara e il quadriennio in corso con la Rari Nantes.«A Salerno mi trovo molto bene. Ho trovato una società seria, un bravo allenatore, Matteo Citro, e tutto lo spazio necessario per lavorare con le squadre giovanili. Il presidente Enrico Gallozzi, poi, è il primo tifoso e soffre con noi, a volte più di noi», racconta il «Gattuso della pallanuoto».Rossoverdi ad un punto in classifica, giallorossi a tre. Servirà ad entrambe le formazioni in acqua la spinta calorosa del pubblico. «Mi aspetto che da Salerno ci sia una migrazione, per assistere alla partita. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, anche in trasferta, come a Roma contro la Lazio», osserva Andrea (nelle foto di Marina Carascon), che ritroverà da avversario una sua «vecchia» conoscenza.«Con Roberto Brancaccio ci conosciamo dai tempi delle giovanili del Posillipo e poi ci siamo ritrovati all’Acquachiara. Ha fatto un ottimo lavoro al Posillipo, in due anni hanno avuto una crescita importante fino al quarto posto in regular season. Un giorno mi piacerebbe sfidarlo dalla panchina, intanto sabato meglio che ci lascia i tre punti», scherza (ma non troppo) Scotti, anticipando quale sarà il suo avvenire, quando dismetterà la calottina.Impossibile non menzionare il suo maestro e punto di riferimento. «Paolo De Crescenzo manca un po’ a tutti, ha contribuito alla crescita e alla formazione di ognuno di noi. Anche se nell’ultimo periodo abbiamo avuto qualche diverbio, gli ho sempre voluto bene. Non so Paolo come si ritroverebbe oggi nel mondo attuale della pallanuoto: aveva dei valori che oramai è sempre più difficile trovare in società, presidenti, allenatori e genitori odierni».Appuntamento alle 5 del pomeriggio, quando a Fuorigrotta sarà già sera.