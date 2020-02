Amatori Napoli, Aiello prontro a battagliare contro i Cavalieri Union

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli e rugby, calcio e palla ovale. È questo il mondo sportivo di, perimetro nel quale si muove con disinvoltura la seconda linea e il «pilone d'emergenza», come preferisce considerarsi. Generoso in campo e nella vita, il giocatore dell’Amatori si dichiara pronto a dare il suo contributo nella 12esima giornata, al servizio del tecnico Lorenzo Fusco e dei suoi compagni. Riprende il campionato di serie A con la trasferta in Toscana. «Sarà una bella gara contro i Cavalieri Union, divertente da giocare, sicuramente una partita combattuta e fisica».Esordio. «Ho iniziato tardi, intorno ai 16 anni». Praticate diverse discipline. «Ho sempre giocato a calcio, all'inizio in difesa e poi in porta, un po’ di nuoto da bambino, infine non ho mai più smesso con il rugby: è stato amore a prima vista», spiega entusiasta il classe’93, soprannominato «drago» da Roberto Carotenuto.Dimensione. «Tutte le mie scelte sono in funzione del rugby: università, lavoro, amici. Tutto gravita intorno alla palla ovale», ammette orgoglioso Gianluca, impegnato non da oggi nel terzo settore. «Sono attivo con il progetto scuola-rugby, percorsi di inclusione con gli istituti del circondario, volti ad interessare i ragazzi normodotati e diversamente abili e al contempo a promozionare ad ampio raggio il rugby».Garanzia. «Durante le Universiadi di luglio 2019 ho ricoperto il ruolo di sport presentation manager. Esperienza fantastica e irripetibile». Bagaglio accumulato.Napoli nel cuore. «Papà Gianni tifosissimo azzurro: è stato assistente e autista del fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona. Momenti irripetibili. Ho avuto il piacere di incontrare il Pibe de Oro sei volte: sempre gentile, dolce e affabile», ricorda Gianluca.Champions League. Si avvicina la super sfida del 25 febbraio, andata degli ottavi di finale. Il ritorno in Spagna il 18 marzo. «Napoli-Barcellona una partita storica, un big match bellissimo tanto al San Paolo quanto al Camp Nou, un tempio dove sono passati i grandi: Maradona, Lionel Messi, Xavi. Sarà sicuramente un vero onore per capitan Lorenzo Insigne e compagni ma al contempo una pressione infinita giocare con un club di tale calibro e tradizione», conclude Aiello junior.Vigilia di Cavalieri Union Rugby vs Amatori (ore 14.30) poi toccherà concentrarsi sul Napoli di Rino Gattuso.